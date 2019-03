Misterija 737: pitanje koje posle pada „boinga“ svi postavljaju (foto)

Avion „boing 737 maks 8“, koji se srušio u Etiopiji, isti je kao model aviona indonezijskog avio-prevoznika „Lajon er“, koji se srušio neposredno nakon poletanja iz Džakarte 2018. godine, kada je poginulo 189 osoba.

The United Nations says some of its staff members were aboard the Ethiopian Airlines flight that crashed en route to Nairobi, Kenya, where the UN Environmental Assembly begins Monday https://t.co/DzzcK4Ttsk pic.twitter.com/F1ldyRK6dq — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 10, 2019

Međutim, Džefri Tomas, glavni urednik portala „Erlajn rejtings“, rekao je za „Si-En-En“ da se uzroci pada letelice u vlasništvu „Etiopijan erlajns“ znatno razlikuju od onih na letu „Lajon era“.

Na letu „Lajon era“ dogodile su se „divlje fluktuacije u brzini“, rekao je Tomas, a to nije bio slučaj pri padu aviona etiopske kompanije u nedelju, rekao je Tomas.

Ethiopian Airlines says the crash victims were made up of more than 30 nationalities, including: • 32 Kenyans

• 18 Canadians

• 9 Ethiopians

• 8 Americans

• 8 Italians

• 7 UK nationals

• 7 Frenchhttps://t.co/ZYWjXJrQzz — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 10, 2019

Kompanija „Boing“ se obratila etiopskom avio-prevozniku i saopštila da prati situaciju.

Vazduhoplov koji se srušio u Etiopiji je najnovija verzija tipa „737“, a taj najprodavaniji moderni putnički avion je navodno i jedan od najpouzdanijih.

All 157 people on an Ethiopian Airlines Boeing 737 MAX 8 died when the plane went down shortly after takeoff from Addis Ababa, the airline says https://t.co/rJMScxoW7M pic.twitter.com/I7H2x2ifSO — CNN Breaking News (@cnnbrk) March 10, 2019

Nakon uspešnog prvog leta u januaru 2016. godine, isporuka kupcima četvrte generacije modela „737“ za kratke i srednje letove počela je pre dve godine.

Krajem januara 2019. godine kupcima je isporučeno 350 aviona, a ukupno je poručeno njih 5.011, piše agencija AFP.

Prvi let „boinga 737“ izveden je 1967, a prvi kupac bila je kompanija „Lufthanza“ krajem te godine. Od tada je isporučeno više od 10.000 modela tog aviona.

