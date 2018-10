Nova likvidacija u Južnoj Africi: Ubijen advokat Arkanovog ubice, ranjen i njegov sin

Pit Mihalik, advokat iz Johanesburga i advokat Arkanovog ubice Dobrosava Gavrića ubijen je jutros u „sačekuši“ ispred privatne škole u Grin Pointu, a tokom pucnjave je ranjen i njegov sin, javlja Telegraf.rs.

Mihalik koji je u advokatskim krugovima poznat po tome što je zastupao veliki broj mafijaških voda, u trenutku pucnjave je vodio decu u šolu, a list pozivajući se na nepotvrđene izvore, piše da je tada ranjen i njegov sin.

Njegovo ubistvo povezuje se sa ubistvom advokata Nurudina Hasana koji je takođe radio na slučaju Gavrića, navodi list i dodaje da je ovo još jedno u nizu smaknuća ljudi koji su u Južnoj Africi povezani sa Srbima.

Top lawyer Pete Mihalik, who has represented, among others Ralph Stanfield, Irshaad Laher, was murdered this morning. Two years ago his associate Noorudien Hassan was killed. In between there have been several assassinations. This is an endless cycle of violence.

