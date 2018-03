Otkrivena pozadina pogibije devojčice prilikom sletanja s puta u Brodarevu

Sve je sudbina namestila da bude kako ne treba… I to što nesrećna devojčica nije htela da je komšija preveze do kuće, već je sačekala pijanog strica koji ju je odveo u smrt baš na svoj rođendan, i to što je automobil proklizao baš na mestu nad ambisom, i to što vreme za spas nije bilo njen saveznik, prenosi Blic.

Nasmejana je i vesela bila mala Anđela Dulović (12) par minuta pre nego što je stradala. U tim trenucima u seoskoj prodavnici „Sezam“, kao i ranije, čekala je strica, očevog brata, da naiđe iz Brodareva i poveze je do kuće, šest kilometara odatle.

– Pričali smo, šalili se, smejali, prekraćivajući vreme dok ne stigne Miloš. Malo zatim naišao je njihov komšija, a ja sam Anđeli ponudio da pođe sa njim kući, da ne čeka strica. Nije htela, ostala je da čeka, a nedugo potom naišao je džip u kome su bili Miloš i njegove dve ćerkice uzrasta šest i četiri godine, – suznih očiju pričao je juče Muamer Alomerović, vlasnik prodavnice u kojoj se Anđela Dulović poslednji put nasmejala.

Kilometar – dva od mesta gde je Anđela sela u džip, na jednom usponu kroz Slatinu, tik uz istoimenu reku, Miloš je zaustavio vozilo i jednom komšiji koji je išao putem ponudio prevoz. On mu se zahvalio na ponudi i nastavio pešice. Miloš je nastavio uzbrdicom i posle par sekundi džip je proklizao i survao se u reku, kroz kanjon dubok sedam – osam metara. Komšija kome je Miloš nudio prevoz, a pred čijim očima se sve odigralo, u trenutku se sjurio niz liticu da pomogne.

Dok su tražili Anđelu, Miloš Dulović je svoje dve promrzle ćerke, koje su uspeli da izvuku mokre do gole kože, ubacio u auto koje je naišlo putem i povezao ih u dom zdravlja u Brodarevo.

Telo nesrećne devojčice isplivalo je ispod džipa, pa su je odmah uneli u automobil i krenuli ka Prijepolju u nadi da će lekari uspeti da je spasu. Utom se na mestu nesreće pojavio Anđelin otac, Milošev rođeni brat Veljko. Nada je tinjala sve dok iz Prijepolja nisu stigle crne vesti. Anđela je bila jedno od petoro dece u svojoj porodici, a nedavno je dobila brata.

Vozio sa 1,4 promila

Miloš Dulović, pošto je odvezao ćerke u Brodarevo, se vratio u Slatinu, a na mestu nesreće bila je patrola policije. Bio je pozitivan na alko testu, zbog čega mu je uzet uzorak krvi a koji je pokazao da je imao 1,4 promila alkohola. Juče mu je oređeno zadržavanje posle kojeg će biti predat Višem tužilaštvu u Užicu.