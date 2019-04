Policija u šoku: šta spaja K. Ronalda, 100 kg kokaina i dvojicu Srba? (foto)

Rumunska policija pronašla je desetine paketa kokaina ukupne težine oko 100 kilograma koje su talasi izbacili na obalu Crnog mora, a nadležni pretpostavljaju da je ova droga deo tovara koji je otkriven na brodu, kada su uhapšena dvojica Srba. Sa celim slučajem je, posredno, povezan i Kristijano Ronaldo!

Absolutely crazy story. The Romanian police have found a huge number of packs containing cocaine in the waters of the Black Sea. They had CR7 written on them. pic.twitter.com/lYXfg6Q0M5

— Emanuel Roşu (@Emishor) April 6, 2019