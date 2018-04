Progovorila sestra brutalno pretučene srpske pevačice

Kristina Bekvalac odlučila je da progovori o zetu Luki Lazukiću, kojeg je njena sestra Nataša optužila da ju je prebio. U ispovesti za Kurir dizajnerka kaže da je sestru upozorila da će završiti kao Ksenija Pajčin, koju je zbog ljubomore ubio dečko Filip Kapisoda!

Besramno: žrtva nasilja – meta medijske TORTURE

– Posle psihičkog nasilja, fizičko maltretiranje je, nažalost, bilo logično. Dva dana pre nego što ju je Luka pretukao, rekla sam joj: „Nataša, završićeš kao Ksenija Pajčin!“ A slično su joj govorili i drugi ljudi iz okruženja, videli smo da je čovek lud! Svi smo se plašili za nju, za sve nas ta veza je bila veliki stres. Na kraju, srećna sam što se ovo završilo bez težih posledica. Nataša je živa i, hvala bogu, biće dobro jer Luka ne može da joj priđe.

Šta se dogodilo kobnog dana?

– Sestra me je zvala u pola pet ujutru, ali tada nisam čula telefon. Odmah sam je pozvala, ali je bila nedostupna, pa sam zvala dadilju, koja mi je rekla da je Luka pretukao Natašu. Posle toga sestra me je pozvala i rekla da se Luka pakuje i da ne dolazim u stan dok je on tamo, jer je pretpostavila da sam ostrašćena i da bi moglo da dođe do većeg incidenta. Sačekala sam ispred stana, videla sam kad je Luka napustio zgradu, a posle toga ubrzo je i Nataša izašla. Ta slika moje pretučene sestre, s modricama i podlivima, zauvek će mi ostati u glavi! Jedva smo se odvezle do Urgentnog. Nataša je bila u jako lošem fizičkom, ali i psihičkom stanju.

Luka tvrdi da je nije tukao, već da su to modrice od anticelulit masaže.

– Svaki normalan čovek shvatiće da su to notorne gluposti. Mislim da jedan civilizovan čovek koji ima barem malo mozga tako nešto nikad ne bi izjavio jer se celulit ne nalazi na glavi. Ali čovek, kad je kriv, brani se na razne načine, pa i na najgluplji.

Kakva je na početku bila njihova veza?

– Ja nisam imala lepo mišljenje o Luki od samog početka njihove veze. Čula sam razne ružne stvari o njemu, sad krivim sebe što nisam intenzivnije pokušavala da joj objasnim ko je taj čovek, da je on patološki lažov, profil gradskog idiota, muškarca koji zavodi devojke iz materijalnih razloga. Luka je izjavio da su problemi između njega i Nataše počeli kad je nestalo novca. To je tačno, ali kad je nestao Natašin novac, a ne njegov!

Da li su se nekad svađali pred tobom?

– Luka je vrlo nezgodan kad popije, o čemu mogu lično da svedočim. Postane agresivan i počne da vređa. Nataši je stalno prebacivao neke netačne tvrdnje medija, ponižavao ju je pred ljudima. Bila je preplašena i iznenađena njegovim ponašanjem, ali nam je govorila: „Pustite ga, takav je kad popije“. Ja sam htela više puta da reagujem kad me je Luka vređao, optužujući me da mi Nataša finansijski pomaže, ali mi je sestra rekla da to ne radim. Čak je optuživao Natašu da je producent patološki zaljubljen u nju.

Čime se on zapravo bavi?

– Znam da ima neku firmu, jer je tražio od mene da svoj stan prodam toj firmi, pa da on meni taj isti stan ponovo proda. Ja sam umetnička duša i ne razumem se u takve transakcije, ali sigurna sam da to nije ništa legalno. Naravno, odbila sam. Laik sam, to je valjda pranje para.

Kad su počeli ozbiljniji problemi u njihovom braku?

– Posle Natašinog porođaja Luka je svima nama rekao da je on u depresiji jer je Nataša po ceo dan s bebom i da više njemu ne posvećuje dovoljno pažnje. Ona nije bila u postporođajnoj depresiji, kao što Luka tvrdi, već je bila utučena zbog njegove nemarnosti, zbog toga što danima nije ulazio u sobu da vidi Katju. Odgovorno tvrdim da je Luka bio ljubomoran na svoje dete, govorio nam je: „Angažovali smo dadilju da bismo Nata i ja mogli da budemo non-stop zajedno!“

(Ivan Ercegovčević, Kurir)