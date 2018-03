Psihološki profil ubice iz Ruzveltove

Programer Nebojša Stojilković (31), koji je u ponedeljak upao u firmu „Privredni savetnik za informacione tehnologije“ u Ruzveltovoj ulici i ubio šefa Branka Kanjevca (31) i teško ranio drugog kolegu, nakon čega je pokušao da se ubije u svom stanu, podlegao je juče povredama na odeljenju Šok A Urgentnog centra u Beogradu, prenose mediji.

Kako se pretpostavlja, motiv stravičnog zločina je navodno otkaz koji je Stojilković dobio prošlog četvrtka, a do kog je došlo kada je odlučeno da projekat na kom je Stojilković radio bude ukinut. On je, po svemu sudeći, za to okrivio Kanjevca i druge kolege, zbog čega je odlučio da im se krvavo osveti.

Dan nakon jezivog masakra firma u Ruzveltovoj bila je zaključana. Ruže i zapaljene sveće ispred ulaza svedoče o strahoti koja se dogodila.

Branko i Radoman Kanjevac

OTAC ŽRTVE – POZNATI NOVINAR I PESNIK

Ubijeni Branko Kanjevac sin je Radomana Kanjevca, pesnika i novinara. On je trenutno glavni urednik Radio Beograda 2, a nekad je radio na radio Indeksu i OK radiju, kao i na radio Beogradu. Kanjevac je, inače, pisao stihove za grupu Galija, a napisao je i nekoliko knjiga.

Firma zaključana

– Sumnjao sam da je reč o njemu, ali nisam bio siguran – rekao je juče jedan od zaposlenih u komšiluku kada je video Stojilkovićevu fotografiju u medijima.

– Bio je čudan. Uglavnom namršten i obučen u tamnu garderobu. Svi su iz te firme izlazili da jedu zajedno, šalili se i smejali, dok je on uvek sedeo sam po strani. Ne sećam se da sam ga ikada video nasmejanog – kaže čovek koji je često viđao Stojilkovića i njegove kolege.

Slično o njemu govore i stanari zgrade u kojoj je živeo.

– Nisam ga lično poznavao, ali je delovao čudno. Verovao sam da ima nekih teških psihičkih problema, tako mi je izgledao. Nisam nikad video da mu je neko dolazio u stan, videlo se da je samotnjak – rekao je ovaj stanar. Inače, u zgradi su i dalje vidljivi tragovi eksplozije koju je Stojilković izazvao u svom stanu. Vrata na drugom spratu crna su od dima, koji je u crno obojio i spratove iznad, a krv je vidljiva po zidovima i stepeništu.

Detalji samoubistva

PUCAO SEBI U GLAVU?

Prema nepotvrđenim saznanjima, Nebojša Stojilković preminuo je ne zbog povreda dobijenih u eksploziji, već od rane od metka. Naime, Stojilković je u svom stanu navodno pucao sebi u glavu, a nejasno je da li je do eksplozije plina došlo zbog varnice od ispaljenog metka ili je prethodno on benzinom polio nameštaj i zapalio ga, a vatra je izazvala eksploziju plinske boce.

Deda i baba ne znaju

Stojilković je rodom iz Vranja. Njegovi roditelji Novica i Fidanka godinama rade u Sloveniji, a u vranjskom naselju Rudina, na kraju Kajmakčalanske ulice, u istom dvorištu, u dve kuće žive Nebojšina baba po ocu i roditelji Nebojšine majke Fidanke. Oni još ne znaju šta im je unuk uradio.

– Svi su srčani bolesnici. Zato im niko još nije rekao. I da su čuli na televiziji šta se desilo, teško da bi poverovali da je to uradio njihov unuk. Dugo nisam videla Nebojšu, možda deset godina unazad. On i sestra su studirali u Beogradu. Nebojša je završio ETF, težak fakultet, a imao je sve desetke. Njegovi roditelji su pričali da je ispite polagao kao od šale i da je sve noću učio. Sestra Jelena je proputovala svet kao najbolji đak i sad radi na fakultetu u Beogradu – pričaju komšije.

Kako kažu, Nebojša je bio miran i povučen kao dete.

– Slabo se javljao komšijama. Ni u osnovnoj ni u srednjoj školi nije imao mnogo drugova, najviše se družio sa sestrom, za nju je bio vezan. Sećam se da je nosio tamnu garderobu. Nakon odlaska u Beograd retko je dolazio u Vranje – kažu u Vranju.

Urgentni centar

KOLEGE I DALJE NA INTENZIVNOJ NEZI

Marko Filipović (36), koga je pomahnitali Stojilković ranio, i Igor Radenković (42), koji je u pokušaju da se spase skočio kroz prozor s drugog sprata, nalaze se na lečenju u beogradskom Urgentnom centru.

– Filipović je zadobio dve prostrelne rane, dok je Radenković polomio oba skočna zgloba i teško povredio kičmu. Obojica su i dalje na intenzivnoj nezi – kaže izvor Kurira iz Urgentnog centra.