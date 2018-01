Tragičan gubitak: u 39. godini preminuo poznati voditelj (foto, video)

Džoel Tejlor, jedan od voditelja emisije Storm Chaser koja se prikazivala na kanalu Diskaveri, iznenada je preminuo u 39. godini, a uzrok smrti još nije poznat. Njegov prijatelj i kolega Rid Timer šokiran je tužnom vešću, kao i mnogi obožavaoci emisije.

Uzrok Džoelove smrti još nije poznat, a lokalna policija u Oklahomi potvrdila je da mladić nije umro radeći svoj posao.

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I'll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik

— Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 24, 2018