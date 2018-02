Traže 40 godina: tužilaštvo podiglo optužnicu protiv Zorana Marjanovića

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Zorana Marjanovića zbog ubistva svoje supruge Jelene. On se tereti za teško ubistvo, za koje mu je zaprećena kazna zatvora do 40 godina. Optužnica je podignuta juče posle 15 časova, a to je za Alo potvrđeno iz Ministarstva pravde.

Veštačenja mobilnih telefona, blato, DNK tragovi, kao i trasološka i neuropsihijatrijska veštačenja, obezbedili su ključne podatke za podizanje optužnice protiv Zorana Marjanovića (39), osumnjičenog da je 2. aprila 2016. godine na nasipu Crvenka u Borči ubio suprugu Jelenu Krsmanović Marjanović (33), pevačicu „Granda“.

– Tokom istrage duge 22 meseca došlo se do brojnih činjenica i podataka, koji povezani jasno ukazuju na osnovanu sumnju da je Zoran Marjanović počinio teško ubistvo, za koje je zaprećena maksimalna kazna do 40 godina zatvora – objašnjava izvor blizak istraži.

Prema njegovim rečima, tužilaštvo stoji na stanovištu da je tokom istrage utvrđeno gde, kada i kako je ubijena Jelena, a da je za njenu smrt odgovoran osumnjičeni Zoran.

– Neki od najbitnijih dokaza jesu veštačenja mobilnih telefona žrtve i osumnjičenog, kao i baznih stanica. Ta veštačenja su pokazala da je Zoran u vreme kada je Jelena ubijena bio na mestu na kojem je njeno telo kasnije nađeno, što se kosi sa njegovim izjavama. Dalje, veštačenjem je otkriveno da je osumnjičeni 2. aprila 2016. oko 17.30 isključio svoj mobilni telefon, što se poklapa sa vremenom Jelenine smrti – kaže izvor i dodaje da to nije jedini trag koji je istražitelje doveo do Zorana.

– Sa Zoranovih pantalona izolovano je blato koje je identično blatu nađenom na Jeleninoj kosi, lobanji i telu. Takođe, brojni DNK tragovi uzeti sa pevačicinog tela poklapaju se sa Zoranovim DNK profilom – rekao je izvor na kraju.