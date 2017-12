U Nišu raste broj obolelih od morbila, među njima i zdravstveni radnici

Prema podacima Instituta za javno zdravlje „DR Milan Jovanović Batut“ od malih boginja u Nišu su obolele 82 osobe, a kako agencija Beta nezvanično saznaje, medju obolelima se nalazi i desetak zdravstvenih radnika niškog Doma zdravlja.

Poslednji podaci Batuta, pokazuju da je na teritoriji Srbije, uključujući i opštine sa srpskom većinom na Kosovu, registrovano 707 slučajeva malih boginja.

Prema tvrdnjama zaposlenih u niškom Domu zdravlja, u toj ustanovi su od malih boginja oboleli medicinske sestre i tehničari koji su imali kontakt sa pacijentima za koje se naknadno ispostavilo da su bili inficirani virusom morbila.

Portparolka Doma zdravlja u Nišu Nevena Simović kazala je za Betu da Dom zdravlja nema informaciju o broju zaposlenih koji su oboleli od morbila, jer vodi samo evidenciju radnika koji se nalaze na bolovanju, a ne i zbog čega su odsutni sa posla.

U Kliničkom centru u Nišu u rekli su za Betu da je trenutno samo jedno lice zaposleno u toj ustanovi obolelo od morbila.

Lekari te ustanove, i dalje se bore za život dvogodišnjeg dečaka obolelog od malih boginja. Dete je još pre deset dana priključeno na respirator zbog upale pluća koja je posledica komplikacija osnovne bolesti.

Prema rečima načelnika odeljenja intenzivne nege Dečije interne klinike Dejana Milojevića zdravstveno stanje dečaka je nepromenjeno svih ovih dana.

Epidemiolog Branislav Tiodorović kazao je za Betu da se može očekivati da epidemija malih boginja u Srbiji potraje još dva do tri meseca.

„Do sada je u Srbiji od malih boginja obolelo 700 ljudi ali ne očekujemo da broj obolelih bude kao u Rumuniji oko 10.000 ili u Bugarskoj oko 5.000. Mi smo u boljoj situaciji jer se povećao obuhvat vakcinisanih“, rekao je Tiodorović.

On je istakao da je potrebno i dalje pozivati roditelje da vakcinišu decu jer su ona najoseljivija populacija.

„Vakcina se u ovom trenutku ne preporučuje samo onima koji su bili u neposrednom kontaktu sa obolelim od morbila“, rekao je Tiodrović.

Vakcinacija MMR vakcinom, podsetio je Tiodrović, obavezna je za decu do 14 godina ali mogu da je prime i odrasle osobe.

„Kada je naša fudbalska reprezentacija putovala 2010. godine na Svetsko prvenstvo u Južnoj Africi, vakcinisani su bili svi fudbaleri i članovi stručnog tima zašto što je u toj zemlji tada bila epidemija malih boginja“, rekao je Tiodorović.

On je kazao da je, u slučaju oboljevanja od malih boginja, najbitnije da se rano otkrije da li je došlo do upale pluća, kako bi se na vreme preduzele mere za lečenje te bolesti koja može dovesti do smrti.

(Beta)