U Srbiji danas oblačno i osetno hladnije, ponegde kiša

U većem delu Srbije danas će biti umereno do potpuno oblačno i osetno hladnije, mestimično s kišom, a u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom, ali će padavine biti slabog intenziteta, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prestanak padavina očekuje se najpre pre podne na severu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima uz istovremeno razvedravanje sa severozapada.

U većem delu zemlje duvaće slab do umeren vetar, a na severu i istoku mestimično jak. Najniža temperatura biće od nule do četiri stepena, a najviša dnevna od četiri na severu i zapadu do osam stepeni na jugoistoku Srbije.

U Beogradu će danas biti pretežno oblačno i osetno hladnije, ujutru povremeno sa slabom kišom, uveče i tokom noći razvedravanje. Najniža temperatura biće oko četiri stepena, a najviša dnevna oko šest stepeni.

Biometeorološka situacija nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih. Naročit oprez se savetuje reumatičarima, astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu glavobolje, bolova u kostima i promenljivog raspoloženja.

(Beta)