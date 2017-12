Ubica žene i deteta presudio i sebi

Marko Nikolić, koji je u julu u Centru za socijalni rad u Rakovici ubio ženu i dete, prerezao je sebi karotidu u zatvorskoj ćeliji, potvrđeno je „Blicu“ u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Kako saznajemo, Nikolić je sebi prerezao vrat staklom koje je uzeo od slomljenog ogledala u toaletu.

Naime, kako saznajemo, kada je Nikolić počeo da lomi staklo kako bi došao do sečiva, ka njemu su potrčala trojica cimera kako bi videli o čemu se radi. Dok su stigli do njega on je već počeo da se reže.

Prvi zatvorenik koji je stigao do Nikolića i pokušao da mu otme staklo kako bi ga spasao zadobio je ubodne rane! On se nalazi u Urgentnom centru i u stabilnom je stanju.

Kada je izbo zatvorenika, Nikolić je nastavio da seče sebi grkljan.

Ubrzo je vozilom Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Kako saznajemo, Nikolić je operisan i „hospitalizovan je zbog hitne medicinske intervencije“.

– Nakon završene intervencije, pacijent je prebačen na intenzivnu negu, gde prima terapiju i pod stalnim je lekarskim nadzorom. Operacija je završena, ali ne možemo sa sigurnošću reći da li je van životne opasnosti i moramo da sačekamo bar 48 sati da vidimo rezultate operacije – kažu za „Blic“ u Urgentnom centru.

Nikolić je, navodno, u poslednje vreme počeo da žali što je ubio sina, šetao je po ćeliji i nije mogao da spava.

Borivoje Borović advokat Marka Nikolića potvrdio je za „Blic“ da je njegov klijent sebi danas prerezao grkljan u zatvoru. On je naveo da je optužnica potvrđena i da je nakon praznika trebalo da poseti svog klijenta kako bi sa njim dogovorio odbranu za suđenje u januaru.

– Nikolić nikada nije bio psihijatrijski veštačen, a nije ni mogao da bude jer je odbijao svaku vrstu odbrane. Juče se žalio na uslove u zatvoru i da ga cimeri iz sobe provociraju – rekao je Borović. On je naglasio i da će se potruditi da bude sprovedena detaljna istraga kako bi se saznalo „šta se danas dogodilo u zatvorskoj ćeliji“.

Zadavio sina, pa ubio bivšu ženu ispred Centra za socijalni rad

Marko Nikolić (43), monstrum koji je pred brojnim očevicima zaklao svoju suprugu Maju Đorđević, sina Mihaila je rukama prethodno gušio na Banjičkom groblju. Mrtvo dete doneo je u Centar za socijalni rad i bacio ga pred suprugu od koje se razvodio. A onda je nasrnuo na nju i izbo je nožem više od 50 puta!

Kada su radnici Centra za socijalni rad pokušali da ga obuzdaju, napao je i njih – troje je i teško povredio, prenose mediji.