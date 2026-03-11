Uhapšen 84-godišnjak zbog sumnje da je postavio eksplozivne naprave na auto-servis u Rakovici

Policija je uhapsila 84-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je oktobra prošle godine postavio i aktivirao improvizovanu eksplozivnu napravu na vratima jednog auto-servisa u beogradskoj opštini Rakovica, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Muškarac R.G. se tereti za krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti, naveli su iz ministarstva.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(Beta)

