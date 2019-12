Uhapšeno osam krijumačara migranata iz Srbije i BIH

BEOGRAD – U paralelnoj istrazi Srbije i Federacije Bosne i Hercegovine uhapšeno je osam osumnjičenih na osnovu podataka da su od 17. septembra do 23. novembra prokrijumčarili 203 migranta kojima su to naplatili od 110 do 130 evra po osobi.

U saopštenju Tužilaštva za organizovani kriminal se precizira da su BIA, policijski službenici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, u koordinaciji sa Tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu nakon višemesečne istrage uhapsili šestoro osumnjičenih.

(Tanjug)