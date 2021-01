Više tužilaštvo: Aleksić negirao krivična dela, predložen pritvor

Nastavnik glume Miroslav Aleksić negirao je večeras na saslušanju u Višem tužilaštvu krivicu za silovanje i nedozvoljene polne radnje za koje se sumnjiči, a tužilac je predložio da mu sud odredi pritvor do 30 dana.

Kako se u saopštenju navodi, on se sumnjiči da je ta krivična dela počinio od 2008. do 2020. godine, a oštećene su u to vreme bile maloletne, ali i nakon njihovog punoletstva, navelo je Više tužilaštvo i dodalo da će sprovesti dalju istragu.

Aleksić je saslušan kao osumnjičeni za silovanje (čl. 178 KZ) i sedam krivičnih dela nedozvoljene polne radnje (čl. 183 KZ), prema iskazima oštećenih, od kojih je jedna maloletna.

Tužilaštvo je navelo da neće iznositi druge detalje iz ovog postupka, zbog težine krivičnih dela koja se osumnjičenom stavljaju na teret, kao i činjenice da je on uživao poverenje celokupne javnosti, i da je javnost uznemirena zbog ovog slučaja, naročito imajući u vidu da su žrtve bile maloletne.

U saopštenju, Više tužilaštvo takodje je podsetilo da je „zakonska obaveza svih učesnika u postupku da ne iznose činjenice koje saznaju u toku postupka, pogotovo imajući u vidu interese oštećenih koje tek treba da budu ispitane u istrazi“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.