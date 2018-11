Vulin: Vojska i policija ne brane „režim“, već zemlju i Ustav

BEOGRAD – Ministar odbrane, Aleksandar Vulin zahvalio je poslanicima na podršci povećanju zarada i budžeta za vojsku, kao i za policiju i pripadnike BIA, odnosno za ceo bezbednosni sistem i apelovao da se celokupna rasprava o budzetu zadrži u ekonomskim okvirima.

„Ali, ovde smo, na žalost, opet čuli kako se govori da im se povećavaju plate, jer će ‘čuvati režim'“, primetio je Vulin na sednici Skupštine Srbije.

On je naglasio da vojska i policija ne čuvaju nikakav režim, već čuvaju Ustav i zakon, čuvaju svoju zemlju, čuvaju zajedno i granice kad je potrebno, kao što se i moglo videti kada je bila migrantska kriza.

„Ko to hoće da napadne režim i ko to ruši vlast silom? Vojska i policija se uvek pojavljuju kada je u pitanju sila. Kakva sila, ko to najavljuje silu? Ja ne vidim nigde silu i ne vidim nigde da su građani podstaknuti da se silom obračunavaju sa nekim. Ne vidim nikoga ovde ispred Skupštine ko hoće da je zapali kao 5. oktobra, ne vidim da se vlast ruši na ulicama“, rekao je Vulin.

Poslednji put, podsetio je on, kada su oni koji su palili ovu Skupštinu imali kontakata sa vojskom i policijom bilo je kada su se „ljubili“ sa specijalnim jedinicama sa kojima su proslavaljali što su palili ovu Skupštinu, a sledeći kontakt sa vojskom, dodao je on, bilo je kad su izručivali generale.

„Hajde da se dogovorimo da nekoliko institucija koje su zaista važne ovom narodu čuvamo od politike. Vlast ih ne koristi u političke svrhe, daleko do toga, već naprotiv, poštuje njihov patriotizam, njihovu stručnost i to je sve što tražimo od vojske i policije. Hajde da ne govorimo o tome da su oni neki branioci režima, oni su branioci Ustava i zakona i ničega vise“, istakao je Vulin.

Ministar je rekao da najava povećanja sredstava za bezbednosne službe raduje.

“To je uvek dobra vest, naročito zbog toga što imamo vojsku, koja je od 2000. do 2012. godine bila toliko zapuštena, da je, recimo, tada kupljeno osam raketa za “migove”, a mi smo sada kupili 14 “migova”. To je samo mali primer kako se nije ulagalo a kako se sada ulaže u vojsku”, rekao je Vulin .

On je istakao da se s druge strane mora ulagati i u kvalitet života i vojske i policije, jer, kako kaže, oni moraju da budu zadovoljni i moraju da znaju da ih cenimo.

“Bez ozbiljnog ulaganja ne možemo ih zadržati i u vojsci i u policiji”, naglasio je Vulin podsećajući da i druge armije imaju sličan problem, navodeći i primer Bundesvera koji ima veliki problem sa odlivom vojske, koji, takođe, ne može da se bori, sa visinom primanja u privatnom sektoru.

Prema njegovim rečima, veoma je teško zadržati IT inžinjera u Vojsci, i u Nemačkoj i u Srbiji.

“Sve su to izazovi sa kojima se borimo i zahvalio bih skupštini što nam daje podršku i što pozdravlja ulaganja u vojsku“, zaključio je ministar.

(Tanjug)