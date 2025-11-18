HRT: Oko 100 vatrogasaca gasi požar na soliteru Vjesnika u Zagrebu

Oko 100 vatrogasaca angažovano je u gašenju velikog požara u Vjesnikovom soliteru u Zagrebu, koji gori od sinoć, prenela je danas Hrvatska radio-televizija (HRT).

U trenutku izbijanja požara, u zgradi, koja je većim delom napuštena, nije bilo nikoga.

Po izbijanju požara vatra se širila vertikalno i zahvatila je više spratova i krov nebodera. Šteta je velika.

Uzrok požara za sada nije poznat.

Iz zagrebačke vatrogasne jedinice navode da je bila samo jedna dojava građana o požaru, iako ih kod velikih požara uvek dobiju puno.

Neboder Vjesnika nalazi se na raskrsnici Savske ulice i Slavonske avenije u širem centru Zagreba i jedan je od urbanih simbola glavnog grada Hrvatske.

Neboder je nekad bio sedište dnevnog lista Vjesnik, čiji je poslednji broj izašao 20. aprila 2012. a štamparija Vjesnika ne radi od 2022. godine. Ipak se zgrada i dalje tako zove, kao i tramvajsko i autobusko stajalište „kod Vjesnika“.

Nekada je u neboderu Vjesnika i oko njega bilo smešteno oko 20 novinskih redakcija. Bio je to najveći novinski izdavač u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Danas je država najveći vlasnik celog kompleksa Vjesnik, koji obuhvata i veliki prostor bivše štamparije Vjesnik d.d. u likvidaciji, deo nebodera izgrađenog kao press centar Univerzijade 1987. godine i prateće objekte i parkirališta.

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine raspolaže sa oko 61 odsto vlasništva nad Vjesnikom, dok su ostali suvlasnici privatne firme.

