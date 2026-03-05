Hrvatska: NIje racionalna preporuka Srbije da se ide u Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe

Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović je danas ocenio da "nije racionalna" preporuka Ministarstva spoljnih poslova Srbija objavljena u sredu da građani Srbije putuju u Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe i dodao da nema informacija o tome zašto im je dat takav savet.

„U svakom slučaju to nije nešto što bi bilo korisno za građane Srbije i siguran sam da je njima važan dolazak u Hrvatsku i u Evropsku uniju“, rekao je hrvatski ministar u Briselu, prenela je agencija Hina.

Naveo je: „Srpski državljani su, mislim, treći po broju stranih radnika u Hrvatskoj, srpski turisti dolaze u Hrvatsku u hiljadama, srpski građani upravo na hrvatskim granicama ulaze u Evropsku uniju tako da je pravo pitanje slušaju li srpski građani preporuke svog Ministarstva spoljnih poslova“.

Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Hrvatske je istaklo da je Hrvatska članica Evropske unije, NATO i šengenske zone i prema Eurostatu jedna od najbezbednijih zemalja u Evropi.

U objavi na mreži X to ministarstvo piše i da Hrvatska svake godine dočekuje milione posetilaca i beleži snažne turističke rezultate, ali da je, ipak, u savetu Srbije za putovanja označena kao „narandžasta“ zbog „neutvrđenih napetosti“.

„Iskustvo nam govori da kad god se podignu putna upozorenja, često vidimo više posetitelja upravo iz tih zemalja“, navelo je Ministartsvo spoljnih poslova Hrvatske i ocenilo da je reč o „klasičnom zabranjenom voću“.

„Zasad nam se čini da je najveća ‘napetost’ izbor između jadranske obale i hrvatskih kontinentalnih vinskih ruta“, navelo je Ministarstvo.

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je u sredu objavilo „Semafor“ – savete za putovanja, na kojem su sve zemlje sveta svrstane u četiri kategorije – od „zelene“ do „crvene“, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika.

U „crvenu“ kategoriju Ministarstvo spoljnih poslova svrstalo je 23 zemlje Bliskog istoka, Azije i Afrike u koje se građanima Srbije iz bezbednosnih razloga ne preporučuje putovanje.

U „narandžastoj“ kategoriji je 28 zemalja za koje Ministarstvo ukazuje da treba putovati samo „u slučaju krajnje potrebe“, a jedina evropska zemlja među njima je Hrvatska.

(Beta)

