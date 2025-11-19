Hrvatski ministar: Nema zelenog svetla za ulazak Srbije u EU dok se ne otkrije sudbina nestalih

„Pitanje nestalih i pitanje ulaska Srbije u Evropsku uniju dve su spojene stvari. Ne može se dogoditi da jedna država nema bilateralno rešena otvorena pitanja s drugom, a da ta druga, u ovom slučaju Hrvatska, da zeleno svetlo za ulazak u EU“, rekao je Anušić u Đakovu, prenela je Hrvatska radio-televizija.
On je naglasio da je pitanje nestalih „prvo i najvažnije pitanje u odnosima Hrvatske i Srbije“. „Očekujemo da Srbija ispuni svoju obavezu“, istakao je hrvatski ministar.
Anušić je u Đakovu prisustvovao ispraćaju pripadnika 44. hrvatskog kontingenta (HRVCON) u operaciju Kfor na Kosovu.
(Beta)
