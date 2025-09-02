Hrvatski ministar: Zagreb nema veze s političkim problemima u Srbiji

Potpredsednik vlade Hrvatske i ministar odbrane Ivan Anušić je danas izjavio da Zagreb nema nikakve veze s političkim problemima u Srbiji.

Komentarišući ocenu predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić da je strateški cilj Hrvatske da u Srbiji izbije građanski rat, Anušić je novinarima rekao da Srbija očito ima velike unutrašnjo-političke probleme, a prstom pokazuje prema Zagrebu kao razlog svakog svog problema.

„Nemamo apsolutno nikakve veze s tim“, naglasio je Anušić u izjavi novinarima u Zagrebu.

On je, kako je prenela agencija Hina, rekao da je Hrvatska uvek pružala ruku Srbiji u integraciji prema EU i zapadnim asocijacijama, a da Srbija odlučuje kakvu će politiku voditi.

„Ja im želim sve najbolje i da danas-sutra bude članica EU, NATO i da stabilizujemo ovaj deo Evrope“, zaključio je Anušić.

Povodom izjave premijera Hrvatske Andreja Plenkovića u ponedeljak na Bledskom strateškom forumu da je Srbije na rubu građanskog rata, Brnabić je izjavila da je strateški cilj Hrvatske da u Srbiji izbije građanski rat.

„Plenković govori da je Srbija na ivici građanskog rata. A šta bi drugo? Toliko su to želeli i toliko u to uložili. Znaju da njihov strateški cilj – da Aleksandar Vučić ne bude na čelu Srbije, samo tako mogu ispuniti“, napisala je Brnabić na mreži X.

(Beta)

