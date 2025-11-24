Hrvatski ministar: Zgrada Vjesnika u Zagrebu mora hitno da se ruši

Poslovni soliter „Vjesnik“ u širem centru Zagreba moraće hitno da se ruši posle nedavnog požara u kojem je gotovo potpuno izgoreo, objavljeno je danas u glavnom gradu.

Hrvatski ministar građevine i državne imovine Branko Bačić rekao je novinarima da je Hrvatski centar za potresno inženjerstvo (HCPI) zaključio da je potrebno pristupiti uklanjanu konstrukcije zbog opasnosti od urušavanja i da se tome treba pristupiti što pre.

„Mora se ukloniti i za to se mora napraviti potrebna dokumentacija i tokom uklanjanja sprovesti stručni nadzor“, rekao je Bačić.

Na pitanje kada se krenuti s rušenjem, on je odgovorio da već danas kreću razgovori sa strukom kako bi se odredila metoda uklanjanja.

Predstavnik HCPI Mario Uroš rekao da je zaključeno da je potrebno što hitnije ukloniti tu poslovnu zgradu, jer postoje ozbiljna statička oštećenja u konstrukciji.

„Što duže takva konstrukcija stoji, veća je opasnost od urušavanja“, upozorio je Uroš.

On je rekao da mu je jasno da će različite službe morati da uđu u zgradu radi uviđaja, ali da se nikakva bezbednost ne može garantovati.

„Unutra se treba vrlo kratko zadržavati i na sopstvenu odgovornost“, zaključio je Uroš.

Požar u jednoj od najvećih i najpoznatijih poslovnih zgrada u Zagrebu, u većinskom vlasništvu države, izbio je u ponedeljak oko 23 časa.

Zbog sumnje da su izazvali požar, uhapšena su dvojica 18-godišnjaka, kojima je istražni sudija odredio jednomesečni pritvor zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Zagrebačko tužilaštvo sumnjiči prvoosumnjičenog da je u ponedeljak uveče u zgradi Vjesnika zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirom, a drugoosumjičenog da je zapalio papir iz te kutije koji je odbacio, usled čega je došlo do ubrzanog širenja vatre.

Kako je saopštilo tužilaštvo, požar je potom zahvatio više spratova zgrade Vjesnika čime je pričinjena imovinska šteta velikih razmera.

Hrvatski mediji pišu da je grupa tinejdžera bila u poslovnoj zgradi zbog izazova s društvene mreže TikTok.

Pozivajući se na nezvanične izvore, Jutarnji list je objavio da je grupa mladih, među kojima i više maloletnika, ušla u zgradu Vjesnika u dokolici i želji za izazovima. Na društvenim mrežama su pronašli grupe o napuštenim objektima ili onima koji se slabo koriste, a cilj im je bio da neprimetno uđu u zgradu, snime izazov i ostave prostor neoštećen, ali su se stvari zakomplikovale zbog izbijanja požara koji se neočekivano brzo proširio.

Advokat jednog od osumnjičenih izjavio novinarima da se njegov klijent aktivno branio i da je negirao krivicu.

„Priča je tanka. On to poriče. U šoku je. Radi se o uzornom učeniku, maturantu“, ispričao je novinarima advokat Ivan Orešković.

Tek punoletni mladići dosad nisu imali problema sa zakonom.

Policija i vatrogasci i dalje kontrolišu područje oko Vjesnika, ali je ulazak u zgradu, koja je gotovo potpuno izgorela, zasad nemoguć i zbog toga nije obavljen ni uviđaj.

Na snazi je posebna regulacija saobraćaja, zatvorene su saobraćajnice oko raskrsnice Slavonske avenije i Savske ceste, što dovodi do veliki gužvi na jednom od najprometnijih čvorišta u gradu i drugim ulicama u tom delu grada.

Soliter, koji je nekada bio simbol novinarstva i Zagreba, visok je 67 metara i ima 16 spratova, a građen je devet godina, od 1963. do 1972. godine.

Poslednjih dvadesetak godina ta poslovna zgrada, nekad sedište dnevnog lista Vjesnik po kojem je i dobila ime, uglavnom je bila prazna i zapuštena, uz tek povremeno korišćenje kancelarija.

(Beta)

