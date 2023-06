Hrvatski novinar zadržan na Batrovcima, ranije najavio da će objaviti dokumenta Vladimira Cvijana

Hrvatski novinar Domagoj Margetić izjavio je da ga je srpska policija tokom noći zadržala na graničnom prelazu Batrovci, navodeći da bi razlog za takvo postupanje mogla biti njegova najava da će objaviti dokumenta nekadašnjeg visokog funkcionera Srpske napredne stranke (SNS) Vladimira Cvijana čije je telo nađeno u Dunavu 2018. godine.

Margetić je za Udruženje novinara Srbije (UNS) rekao da je autobusom putovao za Zagreb kada ga je pola sata pre ponoći na prelazu Batrovci privela pogranična policija koja je po njegovim rečima, bila „ljubazna“ i „vidno posramljena“ što su morali da ga zadrže na granici.

„Ja ih pitam da li sam priveden? Kažu ne. Jesam li uhapšen? Ne. Jesam li zadržan? Ne. Znači mogu da idem. I krenem da idem. Ne, ne možete, kažu. Pa šta onda jesam? E vi ste pod graničnom kontrolom koja može trajati vremenski neograničeno“, preneo je novinar šta mu je bilo rečeno.

Margetić je rekao da su ga potom odveli u kontejner na granici gde su policajci koji, po njegovim rečima, nisu pripadnici granične policije, pokušali da ga saslušaju i pregledaju njegov prtljag što im kako je dodao, nije dozvolio.

On je rekao i da je kontaktirao „neka diplomatska predstavništva“ što je po njegovim rečima, „malo uplašilo“ policajce.

„Uhapsili su me bez ikakvog papira, ostavili su me da čekam u tom kontejneru koji izgleda kao ćelija. Oko pola pet dolazi pomoćnik šefa smene i kaže morate ostaviti sve, mobitel, sat, kaiš, patike, ruksak. Sada me vodite u zatvor, ako sve to skidam, pitam ih. Ne, na razgovor. Moramo, znate, da se ne bi nešto snimalo, kažu oni“, rekao je Margetić.

Dodao je da je potom odveden u prostoriju za sastanke u kojoj mu je jedan od dvojice policajaca u civilu pokazao značku BIA.

„Ja sam pokazao iskaznicu Međunarodne federacije novinara i rekao da je skandal da tajna služba hapsi novinara na granici da bi ga preslišavala. Ispitivali su me o dokumentaciji Cvijan, o trgovini naftom sa Hrvatskom, o nekim SMS-ovima, o Željku Mitroviću, Aleksandru Vulinu… Dva sata je trajao razgovor i obojica su snimala svojim mobilnim telefonom“, rekao je novinar.

Margetić je dodao da je pušten „bez ikakvog dokumenta“ da je bio priveden.

(Beta)

