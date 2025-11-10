Hrvatski premijer o incidentima u Zagrebu i Splitu: Zakon ulice neće proći

Premijer i predsednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković večeras je ponovo osudio incidente u Splitu i Zagrebu i poručio da zakon ulice neće proći.

„Mi smo ti koji smo brana normalne i uključive Hrvatske, nasuprot svim onima koji nastoje da ostvare svoje političke ciljeve, nekakvim kvazi pokušajem destabilizacije parlamentarne većine, što neće proći jer parlamentarna je većina stabilna“, rekao je Plenković posle sednice stranačkog vrha u Zagrebu.

On je naglasio da HDZ „zagovara kulturnu, civilizovanu, uključivu Hrvatsku, društvo koje je stabilno, samopouzdano, sigurno u sebe nakon što je ostvarilo pobede u Domovinskom ratu, obezbedilo teritorijalni integritet, izgradilo svoje institucije, ostvarilo sva međunarodna postignuća i EU i NATO“.

Plenković je ponovo optužio stranke levice i krajnje desnice za snažnu polarizaciju društva i to tako što levica, kako je rekao, optužuje HDZ, vladu i njega za istorijski revizionizam i ustaštvo, a stranke s krajnje desnice ih, zbog uključive politike prema pravima nacionalnih manjina, pa i srpskoj, proglašavaju nositeljima nekakve jugosrpske revizije.

Premijer je ponovo oštro osudio napad na srpsku nacionalnu zajednicu tokom kulturne manifestacije u Splitu prošle sedmice, kao i onaj u Zagrebu koji je nazvao „krajnje neprimerenim događajem“.

Premijer je, međutim, ocenio da je neprimeren i izbor Dejana Medakovića za temu izložbe srpske manjine u Zagrebu, ali ne deo vezan uz umetnost i kulturu, već uz aktivnosti i funkciju u SANU.

„Ne kažem da ne treba srpska manjina u Hrvatskoj da ima aktivnosti bilo kojeg karaktera, ali neke teme vezane uz Medakovića su politički loše odabrane i nisu doprinele smirivanju tenzija“, ocenio je Plenković.

Na pitanje o inicijativi gradonačelnika Vukovara da se odloži izložba „Srpkinja“ u Vukovaru zbog održavanja Dana sećanja na žrtve Vukovara 1991, Plenković je odgovorio da se „nije bavio sadržajem izložbe“ i da želi da sve manjine imaju prava da neguju svoj identite i kulturu, kao i da je na svakome da razmisli koje sadržaje uvrštava u svoje programe.

On je takođe rekao da je u kontaktu s predstavnikom srpske manjine Miloradom Pupovcem i ponovio da su sve aktivnosti srpske zajednice bezbednosno pokrivene da ne bi došlo do situacija koje su, istakao je, „više za sramiti nego za ponos“.

„Nije realno da se ulica zbiva, a da država gleda skrštenih ruku“, zaključio je premijer.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com