Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji osudilo pretnje Pupovcu: Napad na temelje demokratije

Hrvatsko nacionalno vijeće u Srbiji danas je osudilo najnovije pretnje smrću lideru Srba u Hrvatskoj Miloradu Pupovcu, upozorivši da takvi postupci nisu samo napad na pojedinca, već i na temeljne vrednosti demokratije.

Predsednica HNV Jasna Vojnić izjavila je da to predstavničko telo Hrvata u Srbiji pruža punu podršku Pupovcu i srpskoj zajednici u Hrvatskoj „u naporima da se takvi incidenti kazne i jasno i nedvosmisleno osude i da se spreči normalizacija bilo kog oblika nasilja ili podsticanja na nasilje“.

„Želim snažno izraziti osudu zbog nedavnog ispisivanja grafita u Zagrebu sa pozivom na ubistvo gospodina Milorada Pupovca. Takvi postupci nisu samo napad na pojedinca, već i na temeljne vrednosti demokratije, poštovanja i dijaloga“, navela je Vojnić.

Vojnić je ukazala i da treba jasno reći da oni koji prete nikada neće postići ciljeve, prenelo je Hrvatsko nacionalno vijeće.

„Svi zajedno moramo jasno poručiti da nasilje i pretnje nikada neće naterati nijednu instituciju ni građanina da odustanu od dijaloga, prava i zajedničkog životnog prostora“, navela je Vojnić.

(Beta)

