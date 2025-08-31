Humanitarna flotila isplovila u dosad najvećem pokušaju da se probije izraelska blokada Gaze

Flotila jedrilica i brodića s hranom, vodom i lekove i aktivistima je danas isplovila iz Barselone na putovanje Sredozemnim morem od 4.000 kilometara do Pojasa Gaze, u najvećem pokušaju do sada da se prekine kontroverzna izraelska blokada te palestinske teritorije na moru.

Izrael je pojačao ofanzivu na grad Gazu, ograničavajući isporuke hrane i osnovnih potrepština na čitav sever istoimene palestinske teritorije. Stručnjaci su ranije ovog meseca upozoravali da je u tom gradu glad i da se pola miliona ljudi širom celog tog pojasa suočava sa katastrofalnim nivoom gladi.

Po podacima Ministarstva zdravlja Gaze, najmanje 332 Palestinca su umrla od neuhranjenosti, uključujući 124 dece, a tokom izraelskog rata je već poginulo više od 63.000 ljudi u tom do temelja razorenom području.

Aktivisti zahtevaju bezbedan prolaz da bi makar simbilično otvorili humanitarni pomorski koridor.

Konvoj od oko 20 jedrilica i brodića s delegacijama iz 44 zemlje koji je danas isplovio iz Španije, smatra se najvećim pokušajem do sada da se probije izraelska blokada Pojasa Gaze morem, koja traje 18 godina. Organizatori su rekli da će im se u narednim danima pridružiti još plovila iz Italije i Tunisa.

Očekuje se da će ukupno oko 70 jedrilica i brodića stići do Gaze polovinom septembra.

Hiljade pristalica pohrlile su danas na pristanište u Barseloni, neki od njih su vijorili palestinske zastave i skandirali „Slobodna Palestina!“ i „Bojkotujte Izrael!“.

U akciji učestvuje i aktivistkinja iz Švedske Greta Tunberg koja je ove godine već pokušala da stigne do Gaze. Izrael ju je deportovao u junu kada je Ratna mornarica Izraela zaustavila jedrilicu „Madlin“ kojim je putovala sa još 11 aktivista.

„Veoma je jasno da Izrael kontinuirano krši međunarodno pravo napadima, nezakonitim presretanjem brodova u međunarodnim vodama i kontinuiranim sprečavanjem dolaska humanitarne pomoći“, rekla je Tunberg,

Na konferenciji za novinare pre odlaska, glumac Lijam Kaningem je pustio video snimak devojčice koja peva dok planira svoju sahranu. Devojčica Fatima je urmla pre četiri dana, rekao je. „U kakav smo svet upali gde deca sama organizuju svoju sahranu?“, rekao je Kaningem novinarima.

Izraelski zvaničnik je u subotu najavio da će se uskoro obustaviti ili usporiti humanitarna pomoć delovima severne Gaze, dok se proširuje izraelska vojna ofanzivu protiv palestinskog pokreta Hamas, dan pošto je grad Gaza proglašen ratnom zonom.

(Beta)

