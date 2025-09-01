Humanitarna flotila za Pojas Gaze vratila se u Barselonu zbog vetra na Sredozemnom moru

Jak vetar u Sredozemnom moru primorao je jedrilice i brodiće koji za Pojas Gaze prevoze humanitarnu pomoć i stotine pro-palestinskih aktivista, da se vrate u luku Barselone iz koje su krenuli u nedelju.

„Zbog opasnih vremenskih uslova sproveli smo probnu vožnju na moru, a zatim se vratili u luku da sačekamo da oluja prođe“, saopštila je „Globalna Sumud Flotila“ („sumud“ na arapskom: otpornost), organizator putovanja.

Po pisanju španskih medija, očekuje se da će organizatori danas odlučiti da li će nastaviti plovidbu.

Oko 20 brodova napustilo je Barselonu u nedelju sa ciljem „otvaranja humanitarnog koridora i okončanja tekućeg genocida nad palestinskim narodom“ usred rata Izraela protiv palestinskog Hamasa u opsednutom Pojasu Gaze.

Među aktivistima iz desetina zemalja bili su švedska ekološka aktivistkinja Greta Tunberg (Thunberg), irski glumac Lijam Kaningem (Lian Cunninghamm), španski glumac Eduard Fernandes (Fernandez), evropski zvaničnici i javne ličnosti, uključujući bivšu gradonačelnicu Barselone Adu Kolau.

Trebalo je da flotila stignu do Pojasa Gaze sredinom septembra i isporuči humanitarnu pomoć, a Izrael je blokirao dva takva pokušaja u junu i julu.

Ujedinjene nacije (UN) su u avgustu proglasile stanje gladi u Gazi, upozoravajući da se 500.000 ljudi nalazi u „katastrofalnoj“ situaciji.

Rat je pokrenut napadom Hamasa na jug Izraela 7. oktobra 2023. godine, koji je rezultirao smrću 1.219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, a izraelska vojna odmazde je od tada ostavila najmanje 63.459 mrtvih u Pojasu Gaze, takođe uglavnom civila.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com