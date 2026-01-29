Hunta Burkine Faso raspustila sve političke stranke jer izazivaju podele u društvu

Vojna hunta Burkine Faso je dekretom u četvrtak raspustila sve političke stranke i ukinula zakone koji ih regulišu.

Aktivisti kažu da ta i prethodne slične mere otkako je Vojska preuzela vlast državnim udarom 2022. godine, uništavaju građanske slobode i opoziciju.

Aktivnosti političkih stranaka su odavno obustavljene u toj, a novi dekret zahteva da se njihova imovina stranaka prenese državi, saopštila je vladina novinska agencija.

Ministar teritorijalne uprave Emil Zerbo je rekao da su stranke ukinute pošto su vlasti utvrdile da su „odstupile od smernica po kojima su osnovane“.

„Vlada smatra da je širenje političkih stranaka dovelo do ekscesa, podstičući podele među građanima i slabeći društveno tkivo“, rekao je on posle sastanka Saveta ministara u četvrtak gde je ta mera odobrena.

Ministar je rekao da će „što je pre moguće“ zakonodavnoj vlasti biti podneti predlozi zakona koji će voditi osnivanju političkih stranaka i grupa pod novim, zasad nepoznatim uslovima.

Burkina Faso je među sve većim brojem zemalja u Zapadnoj i Centralnoj Africi pod vojnom vlašću.

Od preuzimanja vlasti pučem 2022. godine, njeni vojni lideri su pokrenuli sveobuhvatne promene, uključujući odlaganje izbora za koje se očekivalo da će vratiti civilnu vlast.

(Beta)

