I aktivista iz Srbije koji je bio u presretnutoj flotili za Gazu među proteranima iz Izraela

Izrael je objavio danas da je proterao još 171 aktivistu iz flotile za Gazu iz više zemalja među kojima i je i aktivista iz Srbije.

Taj konvoj jedrilica i brodića je Ratna mornarica Izraela presrela, a učesnici su privedeni jer su nameravali da probiju izraelsku blokadu Pojasa Gaze kojoj su donosili humanitarnu pomoć.

Među danas proteranima je i švedska aktivskinja Greta Tunberg.

„Sto sedamdeset jedan dodatni provokator iz flotile, među kojima Greta Tunberg, danas su proterani iz Izreala u Grčku i Slovačku“, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Izraela na mreži Iks uz fotografije Tunberg i još dve žene na međunarodnom aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu obučene u sive trenerke koje se koriste u izraelskim zatvorima.

Ministarstvo je dodalo da su proterani državljani Grčke, Italije, Francuske, Irske, Švedske, Portugala, Nemačke, Bugarske, Litvanije, Austrije, Luksemburga, Finske, Danske, Slovačke, Švajcarske, Norveške, Velike Britanije, Srbije, SAD.

Osim Tunberg, Ministarstvo nije navelo imena drugih proteranih aktivista.

Današnjim letovima u Grčku i Slovačku broj aktivista iz flotile Sumud koje je Izrael deportovao, popeo se na 341, a ostaje još 138, piše Tajms of Izrael.

Među aktivistima iz više zemalja koji su učestvovali u flotili za Gazu i koje je presrela izraelska vojska je i Ognjen Marković, student iz Srbije. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije je ranije saopštilo da je „u kontinuiranoj komunikaciji sa nadležnim institucijama“ i da će „nastaviti da prati razvoj događaja“.

Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković je u subotu rekao da student beogradskog Fakulteta likovnih umetnosti Ognjen Marković „pravi međunarodni skandal“, ali da Vlada Srbije, po Ustavu, mora da brine o svakom građaninu, „ma koliko zaludeo i zabludeo on“.

Stanković je na televiziji Kurir, komentarišući Markovićev poziv Vladi da traži njegovo oslobađanje, kazao da student pravi „gotovo nemoguću misiju“ srpskoj diplomatiji, „a prethodno je rušio državu“.

„A što da ga oslobađa? Koga si pitao da ideš u to? Niko ga nije ni terao, ni pitao – krenuo je sam u avanturu i sad država treba da ga izvlači, a zna da je tamo krizna situacija, da su podignute mere bezbednosti, da je kontrola ogromna, da gledaju da im ne upadne neko od terorista, a on ulazi nepozvan na tu teritoriju, pravi međunarodni skandal“, kazao je ministar prosvete.

U emisiji sa Stankovićem ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina je govoreći o studentima u blokadi, kazao da su oni „hipici“ koji „žive od nekog drugog, neko drugi ih hrani, …a onda oni sednu i komotno kritikuju društvo i to bez prava. Recimo, dovoljno je bilo videti ovog nesrećnika što je išao na Izrael sa flotilom, sa kakvom drskošću se on obraća da ga neko oslobađa. Zapravo, zašto da ga oslobađa?“, pitao je ministar Bratina.

Marković je bio jedrilici „Adara“ pod zastavom Španije, koju su zarobile izraelske snage, ranije napravio „preventivan“ snimak u kojem je rekao: „Ako gledate ovaj video, znači da su nas presreli i nelegalno pritvorili“ i da poziva da se „izvrši pritisak na Vladu Srbije“ da zahteva njegovo „hitno i dostojanstveno oslobađanje i da prekine saučesništvo u genocidu“.

Slične „preventivne“ snimke su napravili i drugi koji su učestvovali u toj pomorskoj akciji za probijanje izraelske blokade Pojasa Gaze.

(Beta)

