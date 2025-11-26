I sin premijera S. Makedonije među učenicima koji su se otrovali hranom u školi

Mlađi sin premijera Severne Makedonije Hristijana Mickoskog je među učenicima koji su se otrovali hranom u Osnovnoj školi „Dimo Hadžidimov“ u Skoplju.

Agencija za hranu i veterinarstvo (AHV) Severne Makedonije je danas saopštila da se 40 učenika te škole u skopskoj opštini Karpoš žalilo na bolove u stomaku i da je privremeno zatvorena školska kuhinja da bi se utvrdio izvor mogućeg trovanja hranom.

Portparolka Vlade Marija Miteva je danas potvrdila za portal „Sakam da kažam“ da se deca koja su imala simptome trovanja, među kojom i sin premijera, sada osećaju dobro i da su iz bolnice puštena na kućno lečenje.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com