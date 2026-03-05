I za Babišovu vladu važi – što je Rusija geografski dalje, to je Češka bezbednija

Savetnik češke vlade za nacionalnu bezbednost Hinek Kmonjiček izjavio je danas na konferenciji "Naša bezbednost se ne podrazumeva" u Pragu da je Rusija bila i jeste najveća pretnja bezbednosti Češke, od toga mora da polazi i pomoć Češke Ukrajini.

Dodao je da, što je Rusija geografski dalje, to su Česi bezbedniji.

„Rusija je bila najveća pretnja još pre početka rata u Ukrajini. I kad su naši odnosi na vrhuncu i kad su na dnu uvek je važilo to da što je Rusija dalje od nas geografski to je veća naša bezbednost“, kazao je Kmonjiček.

Savetnik premijera Andreja Babiša naglasio je da od toga polazi i pomoć Češke Ukrajini, da je ta pomoć u njenoj borbi protiv Rusije u skladu sa bezbednosnim prioritetima nove vlade ali da to ipak nije jedini prioritet kojem će češka vlada podrediti sve ostalo.

„Ako želimo da budemo bezbedni od pretnji sa Istoka i Dalekog istoka moramo da imamo jaku armiju. Za nju država mora da izdvaja onolika sredstva kakva uz pomoć što je moguće jeftinijih energenata može da izdvoji“, rekao je Kmonjiček.

Iako je ovih dana češki premijer Andrej Babiš branio to što je u novom budžetu za ovu godinu njegova vlada smanjila izdatke za odbranu i sada su manji od dva odsto BDP-a, posle kritike od strane američkog ambasadora koji je Babišu ponudio da problem reši tako što bi uložio sredstva u fond NATO od koga se kupuje mahom američko oružje za Ukrajinu, vicepremijer Karel Havliček je danas rekao da će Češka ipak morati da izdvaja barem dva odsto BDP-a za odbranu.

„U svetu su se suštinski promenili odnosi i na ekonomskom nivou. Odnosi koji su bili zasnovani na dogovoru postaju odnosi zasnovani na transakcijama. I jačaju super sile. Hegemonističko širenje Rusije i Kine mogu da zaustave samo druge super sile – SAD i Evropa. Naša je obaveza da tu tome učestvujemo. Češka mora da ispunjava svoje obaveze i izdvaja za odbranu barem dva odsto BDP-a“, kazao je vicepremijer Havliček.

Karel Havliček poručio je da svako danas mora da pruži podršku napadu Izraela i SAD na Iran, ne tragajući za tim da li je legalan ili legitiman.

Češka vladajuća koalicija populističke ANO premijera Andreja Babiša, radikalne nacionalističke Sloboda direktna demokratija i evroskeptičnih konzervativaca Motoristi sebi došla je na vlast na izborima 3. i 4. oktobra izmedju ostalog i na talasu obećanja da će srediti da se odmah dogovori mir sa Rusijom, da neće više pružati pomoć Ukrajini jer je novac potreban Česima i zahvaljujući antiratnoj retorici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com