IAEA: Zaporoška nuklearna elektrana nije opasna po okolinu uprkos nestanku struje

Zaporoška nuklearna elektrana na jugoistoku Ukrajine, koju je okupirala ruska vojska, ne predstavlja neposrednu opasnost dok radi uz pomoć rezervnih generatora, izjavio je šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafael Grosi.

„Najveća evropska (nuklearna) elektrana je bez spoljnog napajanja najmanje nedelju dana, što je ubedljivo najduži takav događaj u više od tri i po godine rata“ , naveo je Grosi u saopštenju koje je objavljeno sinoć.

Saopštenje je usledilo nakon što je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski opisao situaciju u elektrani kao „kritičnu“, pošto je 23. septembra po deseti put od početka rata izgubila spoljno napajanje.

To je bio najduži prekid struje u Zaporožju otkako je Rusija preuzela kontrolu nad elektranom.

Rukovodstvo postrojenja obavestilo je IAEA da ono još uvek ima rezerve goriva za više od 10 dana rada, navodi se u saopštenju.

„Ako elektrana trenutno radi na svojim hitnim dizel generatorima i nema neposredne opasnosti sve dok oni nastavljaju da rade, jasno je da ova situacija nije održiva u smislu nuklearne bezbednosti“, naveo je Grosi i dodao da „nijedna strana ne bi imala interes u nuklearnoj nesreći“.

Grosi je rekao da je u stalnom kontaktu sa obe strane, sa ciljem da se omogući brzo obnavljanje veze postrojenja sa elektroenergetskom mrežom.

Moskva i Kijev su se više puta međusobno optuživali da rizikuju nuklearnu katastrofu napadom na elektranu i prebacivali krivicu za novi nestanak struje.

Šest reaktora elektrane, koji su pre rata proizvodili petinu ukrajinske električne energije, zatvoreni su nakon što je Moskva preuzela kontrolu, a njima je potrebna struja kako bi se održavali sisteme za hlađenje i sprečila nuklearna nesreća.

Zaporoška elektrana se od početka rata u Ukrajini u februaru 2022. godine suočava sa višestrukim bezbednosnim pretnjama, poput čestih oružanih napada, nestanka struje i manjka zaposlenih.

(Beta)

