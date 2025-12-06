IAEA: Zaštitna struktura napuštene nuklearne elektrane Černobil izgubila primarnu zaštitnu funkciju

Inspekcija zaštitne strukture, koju je IAEA sprovela prošle nedelje, pokazala je da je napad u februaru doveo do propadanja konstrukcije, navodi se u saopštenju agencije UN, prenosi jutros Hina.
U misiji je potvrđeno da je zaštitna struktura izgubila „primarne zaštitne funkcije“, uključujući funkciju zadržavanja radioaktivnog materijala, ali da na nosivoj konstrukciji i na kontrolnim sistemima nema trajne štete.
Šef IAEA Rafael Grosi rekao je da su urađene privremene popravke na krovu postrojenja, ali je naglasio da je za sprečavanje daljeg propadanja i osiguravanje dugoročne nuklearne sigurnosti nužno sprovesti sveobuhvatnu obnovu.
Na osnovu istrage, IAEA preporučuje dalju obnovu i zaštitu strukture te ažuriranje sistema za praćenje vlage i korozije i drugih nadzornih programa, navodi se u saopštenju.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com