Ideološki test u Oklahomi za nastavnike iz Njujorka i Kalifornije – da nisu slučajno levičari

Američka savezna država Oklahoma će zahtevati od kandidata za nastavnike koji dolaze iz država Kalifornija i Njujork da polože ispit za koji najviši zvaničnik prosvete u toj državi kojom dominiraju vladajući Republikanci, kaže da je smišljen kao zaštita od „radikalne levičarske ideologije“, ali koji protivnici nazivaju „testom lojalnosti MAGA“ – pokretu predsednika SAD Donalda Trampa „Make America Greeat Again“ (Učinimo Ameriku ponovo veličanstvenom).

Rajan Volters, nadzornik javnih škola u Oklahomi, rekao je u ponedeljak da će svaki nastavnik koji dolazi iz dve države gde su na vlasti opozicione Demokrate, pre nego što dobije državni sertifikat, morati da položi ispit za tu procenu koji će sprovoditi „PragerU“, konzervativna neprofitna organizacija sa sedištem u Oklahomi.

„Dok god sam nadzornik, učionice u Oklahomi biće zaštićene od radikalne levičarske ideologije koja se neguje na mestima poput Kalifornije i Njujorka“, rekao je Volters u saopštenju.

„PragerU“, skraćenica od Univerzitet Prager, objavljuje kratke video-snimke sa konzervativnim stavovima o politici i ekonomiji. Promoviše se kao „fokusiran na promenu mišljenja kroz kreativnu upotrebu digitalnih medija“.

Kvinton Hičkok, portparol državnog Odeljenja za obrazovanje, rekao je da je Pragerov test za kandidate za nastavnike sastavljen i da će biti uskoro objavljen.

Država nije ostavila Asošijejted presu ceo test od 50 pitanja, ali jeste prvih pet koja su o tome koje su prve tri reči Ustava SAD i zašto je sloboda veroispovesti „važna za američki identitet“.

Prager nije odmah odgovorio na telefonsku poruku ili imejl u kojem je tražio komentar. Ali Marisa Streit, izvršna direktorka „PragerU“, rekla je za CNN da se nekoliko pitanja na proceni odnosi na „poništavanje štetne rodne ideologije“.

Džonatan Cimerman koji predaje istoriju obrazovanja na Univerzitetu u Pensilvaniji, rekao je da je ugovor Oklahome sa „PragerU“ za testiranje potencijalnih nastavnika „prekretnica“.

„Umesto da Prager jednostavno bude resurs koji možete crpiti po želji, Prager je postao institucionalizovan kao deo državnog sistema“, rekao je on.

Cimerman je rekao da je Američko istorijsko udruženje prošle godine sprovelo anketu među nastavnicima i otkrilo da se samo manjina oslanja na udžbenike. Rekao je da je pozitivna strana toga što je većina istorijskih knjiga „smrtonosno dosadna“. Ali je rekao da to znači da se nastavnici istorije oslanjaju na onlajn resurse, poput onih Pragera.

Jedan od najvećih sindikata nastavnika u SAD, Američka federacija nastavnika, često je bio u sukobu sa administracijom predsednika Donalda Trampa i suzbijanjem autonomije nastavnika u učionici.

„Ovaj test lojalnosti MAGA biće još jedan preokret za nastavnike u državi koja se već bori sa ogromnim zaostajanjem“, rekla je predsednica AFT-a Rendi Vajngarten.

Ona je kritikovala Voltersa koji se zalagao za reviziju standarda državnog kurikuluma da bi se uključile teorije zavere o predsedničkim izborima 2020. godine.

„Njegov prioritet bi trebalo da bude obrazovanje učenika, ali umesto toga cilj mu je da ga primete Donald Tramp i drugi političari iz MAGA“, rekla je Vajngarten u saopštenju.

Tina Elsvort, predsednica neprofitnog Nacionalnog saveta za društvene studije, takođe je izrazila zabrinutost da će test sprečiti nastavnike da se prijavljuju za posao.

„Državni odbori za obrazovanje treba da ostanu verni vrednostima i principima Ustava SAD“, rekla je Elsvort i da je „nametanje ideološkog testa da bi neko postao nastavnik u našoj velikoj demokratiji suprotno tim principima“.

Poslanik Džon Voldron, predsednik Demokratske stranke Oklahome, osudio je test kao „političko poziranje“.

„Ako želite školsku definiciju indoktrinacije, to je test lojalnosti za nastavnike“, rekao je Voldron i dodao da je „to tužan odjek paranoičnije prošlosti“.

Voldron, rodom iz Nju Džerziju, rekao je da bi bio u ciljnoj demografskoj grupi za ovu vrstu testa u vreme kada se preselio iz Vašingtona u Oklahomu da predaje društvene nauke 1999. godine. Rekao je da bi mu se to učinilo kao pokazatelj da ta država „nije ozbiljna u privlačenju kvalitetnih nastavnika“.

„Nastavnici ne žure da iz drugih država dođu ovde da predaju. Imamo ogroman manjak nastavnika“, rekao je on.

