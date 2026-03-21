IEA poziva na ograničenje brzine i rad od kuće: Nezabeležena globalna energetska kriza

Međunarodna agencija za energiju (IEA) upozorila je da na do sada nezabeleženu globalnu energetsku krizu.

Potrebne su promene u ponašanju i ciljane mere države kako bi se potrošnja nafte brzo smanjila, piše danas Dojče vele (DW).

Zbog naftne krize izazvane ratom na Bliskom istoku IEA se zalaže se za brze mere za smanjenje potrošnje.

U središtu preporuka nalazi se saobraćaj, na koji, prema podacima IEA, otpada oko 45 odsto ukupne potrošnje nafte.

Organizacija ukazuje da već i jednostavne promene u ponašanju mogu kratkoročno da daju rezultate.

Rat predstavlja „najveću pretnju globalnoj energetskoj bezbednosti svih vremena“, izjavio je šef IEA Fatih Birol za Fajnenšel tajms.

„Za neka postrojenja biće potrebno šest meseci da ponovo počnu da rade, a za druga znatno duže“, rekao je.

Zbog toga IEA smatra da bi više rada od kuće i masovniji prelazak na javni prevoz mogli da doprinesu smanjenju potrošnje goriva.

Smanjenje ograničenja brzine na autoputevima za najmanje deset kilometara na sat, prema procenama IEA, vidljivo smanjuje potrošnju goriva u putničkom i teretnom saobraćaju.

I ograničenja ulaska automobila u velike gradove — na primer, naizmenična vožnja vozila sa parnim i neparnim registarskim tablicama — mogla bi, prema oceni agencije, da pomognu. To bi smanjilo gužve i potrošnju goriva.

Dodatne uštede agencija vidi u zajedničkoj upotrebi automobila (Carsharing), efikasnijem načinu vožnje, kao i u unapređenju teretnog i dostavnog saobraćaja.

I manji broj avionskih putovanja doprineo bi smanjenju potražnje za naftom u kriznim uslovima.

(Beta)

