IFJ i EFJ pozvale policiju da zaštiti novinare koji izveštavaju s protesta u Srbiji

Međunarodna i Evropska federacija novinara pozvale su policiju u Srbiji da odmah zaustavi nasilje nad novinarima i da ih zaštiti dok izveštavaju o sukobima na protestima.

Generalni sekretar Međunarodne federacije novinara (IFJ) Entoni Belanžer izjavio je da nasilje i zastrašivanje nisu izolovani incidenti, već su deo namerne kampanje čiji je cilj „ućutkivanje novinara koji jednostavno rade svoj posao“.

„Ovo se ne sme dozvoliti. Zahtevamo od policije da zaustavi nasilje nad novinarima i da ih zaštiti. Kada se novinari napadaju ili im se preti, to je napad na samu demokratiju“, rekao je Belanžer.

Generalni sekretar Evropske federacije novinara (EFJ) Rikardo Gutijeres rekao je da to udruženje sa svojim partnerima u Srbiji dokumentuje sve slučajeve nasilja nad novinarima, da su počinioci identifikovani i da će biti pozvani na odgovornost.

„Jasno je da su srpske vlasti aktivno uključene u brutalnu represiju nad novinarima koji samo pokušavaju da rade svoj posao“, rekao je Gutijeres.

U saopštenju se navodi da se IFJ i EFJ pridružuju Udruženju novinara Srbije (UNS) i Nezavisnom udruženju novinara Srbije (IJAS-NUNS), u pozivu da policija „odmah zaustavi nasilje nad novinarima i da ih zaštiti dok izveštavaju o sukobima između rivalskih grupa demonstranata u Srbiji“, dodajući da su se višemesečne antivladine demonstracije pretvorile u ulično nasilje.

IFJ podseća da su tokom protesta 14. avgusta ispred zgrade Generalštaba pristalice Srpske napredne stranke krenule ka novinarima koji su se našli između dve suprotstavljene strane.

„S obzirom na to da između novinara i pristalica SNS nije bilo postavljenog policijskog kordona, pristalice SNS su organizovano i sa namerom da ih napadnu i zastraše pojurili ka novinarima, vređajući ih“, navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu IFJ 18. avgusta.

Podseća se i na slučaj kada su policajci u civilu u Novom Sadu sprečili novinarku portala Zoomer Marinu Nenadović da snimi hapšenje i maltretiranje jednog građanina od strane policije, kao i kada su pripadnici policijske brigade maltretirali fotoreportera na Novom Beogradu zbog fotografisanja policije.

U saopštenju se ukazuje i na pretnje koji su dobili dopisnica TV Nova iz Novog Sada Sanja Ignjatović Eker i novinari TV N1 Žaklina Tatalović i Mladen Savatović.

„Poslednjih dana, najviši državni zvaničnici, uz podršku provladinih tabloida, intenzivirali su koordinisanu kampanju protiv N1 i Nove (Junajted Medija), nazivajući ove mreže ’medijskim trovačnicama’ i čak ’terorističkim organizacijama’“, navodi se u saopštenju.

IFJ i EFJ su pozvale pravosudne organe Srbije da pokrenu neophodne pravne postupke a visoke državne zvaničnike da prestanu sa kampanjama blaćenja novinara.

(Beta)

