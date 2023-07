igor Bandović: Odnos prema Vučiću se menja, Vulin i Gašić su tu da bi zataškavali afere

Direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Igor Bandović ocenio je da stavljanje šefa Bezbednosno informativne agencije (BIA) na američku listu sankcija predstavalja verovatno najveći udar na međunarodni imidž naših službi bezbednosti od 2001. godine.

„To pokazuje da se odnos prema režimu Aleksandra Vučića menja. Uz to, Amerika je prepoznala da se bezbednosna situacija u regionu pogoršava i tome želi da stane na put. Nama ovde Vulinove veze s Moskovom nisu novost, ali sada za međunarodnu javnost jesu“, rekao je Bandović u intervjuu za nedeljnik NIN.

Prema njegovim rečima, „službe bezbednosti Evropske unije možda neće nekakvim zvaničnim, javno dostupnim dokumentom da obznane nezadovoljstvo ako Vulin sačuva funkciju, ali to ne znači da će saradnju sa BIA nastaviti po starom“.

Bandović je naveo da je Vulinova politička karijera od 2000. godine a naročito od 2012. „neraskidivo povezana s usponom Vučića“, ocenjujući da „on sada Vučićevoj vlasti daje radikalsku, desničarsku aromu“.

„Ako Vučić do sada nije ni pomislio da ga skloni iz političkog života, sigurno to neće uraditi ni sada. Isto važi i za (ministra unutrašnjih poslova Bratislava) Gašića. Oni su na svojim pozicijama da bi zataškavali, a ne da bi otkrivali afere. I to je najveća bezbednosno-obaveštajna tragedija Srbije“, naglasio je Bandović.

(Beta)

