Igor Popović više nije pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju

Vlada Srbije donela je na prethodnoj sednici rešenje, kojem pomoćniku direktora njene Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igoru Popoviću prestaje mandat, ne navodeći razloge za to.

„Konstatuje se da Igoru Popoviću prestaje dužnost vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju“, navodi se u rešenju Vlade Srbije, prenosi portal KoSSev.

Sada već bivši pomoćnik direktora Kancelarije Petra Petkovića radio je u sektoru za pravnu zaštitu, podršku lokalnoj samoupravi i imovinsko-pravne poslove na Kosovu.

Vlada Srbje je prošle nedelje imenovala Milicu Dakić za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije, koja je zadužena za sektor za opšte i pravne poslove od 9. avgusta i to na tri meseca.

Igor Popović uhapšen je 18. jula na Brnjaku zbog govora u Velikoj Hoči, kada je pripadnike Oslobodilačke vojske Kosova (OVK) nazvao „teroristima“, uz optužbe za izazivanje razdora i netrpeljivosti.

Početkom avgusta sklopio je sporazum o priznanju krivice, koji je potom odobrio Osnovni sud u Prištini i osudio Popovića novčanu kaznu od 3.000 evra, uz deportaciju i zabranu ulaska na Kosovo na dve godine.

Popović je, čim je ušao u centralnu Srbiju poručio da „nema nikakvog sporazuma sa Kurtijevim pravosuđem“, te da ne priznaje krivicu.

Iz Ministarstva pravde Srbije potom su naveli da je Popović ipak potpisao sporazum, ali pod pritiskom, te da je čak isti nevažeći i da ne proizvodi pravno dejstvo, što je demantovala kosovska ministarka pravde u tehničkom mandatu, tvrdeći da video zapis sa ročišta dokazuje suprotno.

(Beta)

