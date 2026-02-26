IIvanović (NPS): Ujedinjeni studenti i opozicija na izbore protiv vlasti

Poslanik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Aleksandar Ivanović izjavio je da vlast očajnički deluje jer je svesna da joj je kraj blizu i, navodeći da su za mesec dana lokalni izbori u devet opština, poručio da je neophodno da se studenti i opozicija ujedine.

On je, za Insajder, ukazao na primer iz Bajine Bašte „gde studenti i opozicija zajedno izlaze, jer upravo ta slika izaziva strah kod vlasti“, prenela je danas NPS.

Govoreći o „Mrdićevim“ zakonima, naveo je da su usvojeni da bi se ministri Srpske napredne stranke (SNS) spasili odgovornosti.

„Sednice Visokog saveta tužilaštva (VST) pokazuju razlog zbog kojeg su ti zakoni usvojeni. Suštinska promena neće nastati na sednici VST, potvrđivanjem mandata ljudi u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) ili usvajanjem nekoliko brzih mera, već tek kada dođe do promene vlasti i započne istinski proces reforme“, istakao je Ivanović.

Komentarišući zbivanja na Kosovu i Metohiji, naglasio je da kontinuirani pritisak i bezakonje ne prestaju, pa je cilj i Zakona o strancima, čija primena počinje 15.marta, da se ta teritorija u što većoj meri očisti od Srba.

„U narednom periodu posebno će se na udaru naći obrazovni i zdravstveni sistem, budući da je prištinski univerzitet sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici u velikoj meri oslonjen na kadar iz centralne Srbije, koji, 15. marta stupanjem zakona na snagu, postaju stranci bez radne dozvole i izloženi riziku od progona“, upozorio je Ivanović

Prema njegovim rečima, stotine miliona evra na godišnjem nivou odlaze na Kosovo i Metohiju, ali se taj novac „vraća nazad“.

„Dovoljno je pogledati imovinske karte pojedinih čelnih ljudi koji su stekli ogromno bogatstvo. Srbi na Kosovu i Metohiji toga su i te kako svesni, ali tamo vlada atmosfera bezakonja u kojoj je i najblaža posledica javnog ukazivanja na takve stvari paljenje automobila ili fizički napad, dok postoje i slučajevi plaćanja najviše cene“, naveo je Ivanović, koji se nada da će se posle promene vlasti saznati ko je ubio njegovog strica Olivera Ivanovića.

(Beta)

