Ilić (Mi snaga naroda): Vlast bi da gradi salone za masažu na mestu simbola otpora Srbije

Poslanik Slobodan Ilić (Mi snaga naroda – Prof. dr. Branimir Nestorović) rekao je u Skupštini Srbije da vlast planira da gradi hotele, kockarnice i salone za masažu na mestu Generalštaba, „jednom od simbola otpora Srbije NATO bombardovanju“.

„Na mestu koje je jedan od simbola otpora Srbije NATO bombardovanju i na kom je NATO pobio civile, vlast planira da izgradi hotele, kockarnice i salone za masažu, ovo je poniženje srpskog naroda“, rekao je Ilić na sednici Skupštine gde se raspravlja o predlogu posebnog zakona o Generalštabu.

Naveo je da je sve u vezi sa predlogom zakona o Generalštabu „suprotno Ustavu, zakonu, poslovniku, zdravom razumu i moralu“.

Ilić je rekao da Poslovnik predviđa da Narodna skupština ne može donositi po hitnom postupku Prostorni plan Republike, kao i da ne predviđa mogućnost da se parlament bavi i da preuzima nadležnost gradova i opština za utvrđivanje prostornih planova.

„Zgrada Generalštaba, koja je kulturno dobro Srbije, remek-delo arhitekte Nikole Dobrovića, uspela je preživi NATO bombardovanje, ali neće uspeti da preživeti vlast Vučić-Dačić-Šešelj. Ovo je retroaktivno legalizovanje kriminala, koje je počinila vlast od najnižeg do najvišeg nivoa“, rekao je Ilić.

Naveo je da vlast predloženim zakonom predviđa mogućnost izdavanja građevinske dozvole bez rešenih imovinsko-pravnih odnosa, što je ocenio kao neverovatno.

Dodao je da je Udruženje arhitekata Srbije apelovalo da se hitno povuče taj predlog zakona iz parlamentarne procedure, da se ponište odluke Vlade o prestanku svojstva kulturnog dobra kompleksa Generalštaba, zatim da se objave svi sporazumi i ugovori koji se odnose na kompleks, kao i da se pokrene stručna rasprava.

Takođe, dodao je da su i zaposleni u Zavodu za zaštitu spomenika kulture Beograda i Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture apelovali na poslanike da ne glasaju za usvajanje predloga zakona o Generalštabu, jer, kako su naveli, vodi ka uništavanju značajnog kulturnog nasleđa u centru prestonice.

Poslanik Milenko Jovanov (Srbija ne sme da stane – Aleksandar Vučić) izjavio je da je pročitao pažljivo apele zavoda za zaštitu spomenika kulture, raznih udruženja, kao i međunarodnih organizacija, ali da neće prihvatiti taj njihov apel i neće povući predloženi zakon.

„Što se tiče Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, to je jedna organizacija društevnih parazita koja ne radi ništa. Oni su se setili da nekome nešto kažu, neradnici za visoke plate. Da su nešto hteli da kažu smislili bi na vreme. Ne zanima me mišljenje ovih sa visokim platama“, rekao je on.

Jovanov je istakao da će simbol otpora biti memorijal, a ne razrušena zgrada Generalštaba.

(Beta)

