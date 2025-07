Ilon Mask najavio stvaranje svoje političke stranke, Partije Amerike

Milijarder Ilon Mask, doskorašnji blizak saveznik predsednika SAD Donalda Trampa s kojim se nedavno posvađao, najavio je u subotu stvaranje svoje političke stranke, „Partije Amerike“.

„Danas se stvara Partija Amerike da bi vam vratila slobodu“, napisao je na svojoj društvenoj mreži X.

Prkosno se protiveći budžetskom zakonu američkog predsednika koga optužuje za povećanje državnog duga, Ilon Mask je poslednjih dana obećao da će pokrenuti političku stranku ako Trampov zakon bude prihvaćen.

Poreklom iz Južne Afrike, Ilon Mask neće moći da se kandiduje na budućim predsedničkim izborima, jer kandidati moraju biti rođeni u SAD.

On je pokrenuo anketu o toj ideji na svojoj društvenoj mreži X u petak, na američki praznik, Dan nezavisnosti, i dan svečanog potpisivanja „velikog i lepog zakona“ Donalda Trampa.

„U odnosu dva prema jedan proizašlo je: želite novu političku stranku i dobićete je!“ izjavio je u subotu tehnološki mogul po što je 65% od približno 1,2 miliona birača odgovorilo sa „Da!“ na pitanje da li žele da „Partija Amerike“ ugleda svetlost dana.

„Uništava se naša zemlja kroz rasipanje i korupciju, živimo u jednopartijskom sistemu, a ne u demokratiji“, kritikovao je stanje Ilon Mask.

Bivši bliski saveznik Donalda Trampa, čiju je kampanju finansirao tokom predsedničkih izbora 2024. godine, Mask je bio zadužen da smanji federalnu potrošnju na čelu svoje komisije DOGE (The Department of Government Efficiency – Odeljenje za efikasnost Vlade), ali su se on i Tramp, dva milijardera, u maju spektakularno posvađala pred celim svetom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com