Imenovano sedam novih ambasadora Kine

Predsednik Kine Si Đinping imenovao je nove ambasadore u sedam zemalja, navodi se u zvaničnom saopštenju objavljenom danas.
Kako penosi Sinhua, novi ambasadori su imenovani u skladu sa odlukom Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, najvišeg zakonodavnog tela Kine.
Za novog ambasadora u Severnoj Makedoniji imenovan je Điang Sjaojan, umesto Džang Cua.
Džang Cu imenovan je za ambasadora na Malti, umesto Ju Dunhaija.
Čen Feng imenovan je za ambasadora u Rumuniji, umesto Han Čunlina.
Ju Đinsong imenovan je za ambasadora u Maroku, umesto Li Čanglina.
Jang Šu imenovan je za ambasadora u Grenadi, umesto Vej Hongtijana.
Sun Sijangjang imenovan je za ambasadora u Ekvadoru, umesto Čen Guoju.
Li Jongđie imenovan je za stalnog predstavnika i ambasadora Kine pri Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i za zamenika stalnog predstavnika Kine pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi i drugim međunarodnim organizacijama u Švajcarskoj, umesto Li Čengganga.
(Beta)
