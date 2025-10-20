Imenovano sedam novih ambasadora Kine

Predsednik Kine Si Đinping imenovao je nove ambasadore u sedam zemalja, navodi se u zvaničnom saopštenju objavljenom danas.

Kako penosi Sinhua, novi ambasadori su imenovani u skladu sa odlukom Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, najvišeg zakonodavnog tela Kine.

Za novog ambasadora u Severnoj Makedoniji imenovan je Điang Sjaojan, umesto Džang Cua.

Džang Cu imenovan je za ambasadora na Malti, umesto Ju Dunhaija.

Čen Feng imenovan je za ambasadora u Rumuniji, umesto Han Čunlina.

Ju Đinsong imenovan je za ambasadora u Maroku, umesto Li Čanglina.

Jang Šu imenovan je za ambasadora u Grenadi, umesto Vej Hongtijana.

Sun Sijangjang imenovan je za ambasadora u Ekvadoru, umesto Čen Guoju.

Li Jongđie imenovan je za stalnog predstavnika i ambasadora Kine pri Svetskoj trgovinskoj organizaciji, kao i za zamenika stalnog predstavnika Kine pri Kancelariji Ujedinjenih nacija u Ženevi i drugim međunarodnim organizacijama u Švajcarskoj, umesto Li Čengganga.

(Beta)

