Imlek: Potrošači da daju prednost proizvodima domaćih mlekara

Kompanija Imlek je saopštila da će nastaviti da otkupljuje ukupne količine sirovog mleka od farmera sa kojima ima poslovnu saradnju i pozvala je potrošače da daju prednost proizvodima domaćih mlekara.

„Od samog početka nastanka tržišnih poremećaja, koji traju više od godinu dana, kompanija je pokazala odgovornost i solidarnost prema domaćim proizvođačima, nastavljajući redovan otkup ne samo od svojih dugogodišnjih partnera, već i od farmera kojima su druge mlekare obustavile ili otkazale saradnju odnosno od proizvođača koji nisu direktni dobavljači kompanije“, navodi se u kompanijskom saopštenju povodom situacije u mlečnoj industriji Srbije, u kojoj se mlekare suočavaju sa viškovima sirovog mleka i otežanim plasmanom.

Dodaje se da takav pristup predstavlja deo dosledne politike društvene odgovornosti koju Imlek neguje godinama, sa ciljem očuvanja stabilnosti domaće mlečne proizvodnje i pružanja konkretne podrške srpskim farmerima u izazovnim tržišnim okolnostima.

Imlek je pozvao potrošače da prilikom kupovine daju prednost proizvodima domaćih mlekara koje podržavaju srpske farmere i otkupljuju isključivo domaće sirovo mleko.

Kupovinom takvih proizvoda, kako je navela kompanija, potrošači direktno doprinose očuvanju domaće poljoprivrede, stabilnosti tržišta i dugoročnoj održivosti mlečne industrije u Srbiji.

(Beta)

