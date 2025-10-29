IN Medija iz Inđije otvara svoje prostorije za novinare tokom dolaska studenata pešaka

Portal IN Medija iz Inđije objavio je da otvara vrata redakcije svim koleginicama i kolegama koji će izveštavati iz Inđije o dolasku studenata pešaka na putu ka Novom Sadu.

Kako se navodi, novinarke i novinari koji dolaze iz drugih gradova mogu slobodno da dođu u redakciju IN Medija, da se odmore, ugreju, napune telefone i opremu, popiju kafu, pojedu nešto ili jednostavno imaju mirno mesto za rad.

„Naša redakcija će te večeri funkcionisati kao ‘Media Hub’ – prostor podrške, solidarnosti i zajedničkog rada, otvoren za sve medijske ekipe koje prate događaj“, dodaje se.

Kako je precizirano, IN Medija raspolaže prostorom za rad i montažu, kao i stabilnim internetom, a vrata redakcije biće otvorena do kasno u noć.

„Redakcija IN Medija pruža kolegama iz drugih medija coworking prostor, pomoć poverenika za bezbednost novinara, tehničku, logističku i profesionalnu podršku. Kolege novinari mogu se javiti mejlom nainmedija.rs@gmail.com za detaljnije informacije ili tokom događaja dolaskom u prostor IN Medija na adresi Železnička bb, Inđija“, navodi se u pozivu.

Dodaje se i da je redakcija pod video-nadzorom i obezbeđena elektronskim pristupom, uz obezbeđen parking za kolege.

(Beta)

