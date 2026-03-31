Incidenti ispred Rektorata i na Trgu Republike u Beogradu, manji sukobi policije i demonstranata

Više incidenata dogodilo se večeras tokom manjih sukoba demonstranata i policije u opremi za razbijanje demonstracija, koji su počeli posle intervencije policije oko 18.45 ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu na Sudentskom trgu, a nastavili se kod Trga Republike.

Nekoliko stotina policajaca u opremi za razbijanje demonstracija je na Trgu Republike kod Narodnog pozorišta, a naspram njih nekoliko hiljada demonstranata koji su se okupili na protestu zbog jutrošnjeg ulaska policije u zgradu Rektorata u sklopu istrage smrti studentkije obližnjeg Filozofskog fakulteta 26. marta, javio je reporter agencije Beta.

Pojedini demonstranti gađali su policiju predmetima koje su našli, a ona je povremeno odgovarala pendrecima.

Privedena je najmanje jedna osoba, a pojedini građani tvrde da su povređeni.

Okupljeni studenti i građani dolazak iz pravca tržnog centra Staklenac ispratili su žestokim negodovanjem i skandiranjem kako protiv policije, tako i protiv predsednika Srbije Aleksandra Vučića, javlja reporter Bete.

Incidenti su počeli kada je kordon policije danas oko 18.45 potisnuo okupljene građane da bi iz Rektorata mogli da odu pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) koji su od jutros bili u akciji tokom istrage u toj zgradi.

Kordon policije je potisnuo građane s jedne kolovozne traka u ulici ispred Rektorata da bi policajci koji su bili u toj zgradi ušli u desetak automobila parkiranih od jutros ispred i otišli.

Pojava policajaca u improvizovanom kordonu, među okupljenim studentima i građanima je izazvala oštro negodovanje, a bilo je i međusobnog guranja i manjih incidenata, posle čega je počelo povlačenje policije ka dubini Studentskog trga.

Građani su nastavili da prate policiju, a u jednom trenutku došlo je do fizičkog sukoba demonstranata s novim kordonom policije koji je formiran kod obližnjeg ugla s Dobračinom ulicom.

Ubrzo je stigao novi kordon Policijske brigade u opremi za razbijanje demonstracija, koji je omogućio dalje povlačenje policije.

Za saobraćaj su zatvorene sve bočne ulice koje vode ka Rektoratu, a na prostoru kod okretnice Studentskog trga i dalje je u oba smera blokirano petnaestak vozila javnog gradskog prevoza.

Ispred Rektorata je za 19 časova bio najavljen protest zbog ulaska UKP u prostorije Rektorata u sklopu istrage smrti studentkinje Filološkog fakulteta 26. marta, ali su se građani tu okupljali od prepodneva.

(Beta)

