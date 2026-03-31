Incidenti ispred Rektorata, policija potisnula okupljene građane kako bi oslobodila ulicu

Kordon policije potisnuo je danas oko 18.45 građane okupljene na Studentskom trgu ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu, da bi mogli da odu pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) koji su od jutros bili u Rektoratu.

Kordon policije je potisnuo građane s jedne kolovozne traka u ulici ispred Rektorata da bi policajci koji su bili u toj zgradi ušli u desetak automobila parkiranih od jutros ispred i otišli.

Tokom intervencije policije, došlo je do guranja sa građanima i manjih incidenata, a okupljeni zvižde policiji.

Policajci uglavnom nose maske na licu, a došla je i Žandarmerija s opremomza razbijanje demonstracija. Oni su se, po odlasku automobila, povukli sa Studentskog trga.

Ispred Rektorata je za 19 časova najavljen protest zbog ulaska UKP u prostorije Rektorata u sklopu istrage smrti studentkinje Filološkog fakulteta 26. marta, ali se građani tokom celog dana okupljaju na tom mestu.

(Beta)

