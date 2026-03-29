Incidenti po otvaranju biračkih mesta na lokalnim izborima, sumnje u kupovinu glasova

Biračka mesta na lokalnim izborima otvorena su jutros u 7 časova u deset lokalnih samouprava.

Na šest automobila različitih posmatračkih misija na izborima u Bajinoj Bašti, tokom noći izbušene su gume, javio je N1.

Automobili su bili parkirani u centru grada. Policija je izašla na lice mesta i sprovodi uviđaj. Na pojedinim vozilima su izbušene po dve, na nekim sve četiri gume.

Bez mogućnosti da koriste automobile, posmatračima je posao znatno otežan u opštini u kojoj većina stanovnika živi u ruralnom području, izvan same Bajine Bašte.

Vozila su bila parkirana na velikom parkingu pored hotela Drina. Parking je osvetljen. Posmatračka misija Kreni-Promeni, kojoj su gume izbušene na više automobila traži pregled sigurnosnih kamera.

Kreni-promeni: Niz nepravilnosti na biralištima, opasnost od manipulacije izbornom voljom

Posmatračka misija pokreta Kreni-promeni upozorila je danas, u prvom izveštaju od otvaranja birališta, na „niz nepravilnosti koje mogu ukazivati na pokušaje manipulacije izbornom voljom građana“.

„Većina biračkih mesta otvorena je u skladu sa propisanim procedurama, ali su uočeni ponavljajući obrasci nepravilnosti: od korišćenja mobilnih telefona i fotografisanja listića, do vođenja paralelnih evidencija i prisustva neovlašćenih osoba na biračkim mestima“, naveo je pokret.

Naglašeno je da „posebno zabrinjava praksa fotografisanja glasačkih listića, koja je zabeležena u više gradova, uključujući Aranđelovac, Bor, Kulu i Smederevsku Palanku“.

„Ovakve pojave mogu ukazivati na pritisak na birače ili čak na kupovinu glasova, što ozbiljno narušava integritet izbornog procesa“, naveo je pokret.

Sem toga, kako je ukazao, „dodatno su problematični ističu se slučajevi pokušaja iznošenja listića, glasanja bez adekvatne identifikacije, kao i vođenje paralelnih spiskova birača“.

„Vođenje paralelnih evidencija, može služiti kao mehanizam kontrole birača i predstavlja ozbiljan indikator sistemskog pritiska“, objasnio je Kreni-promeni.

Naveo je da su „u Smederevskoj Palanci jutros prekinuti pokušaji organizovanog glasanja poznatog kao ‘bugarski voz’, kao i da je tom prilikom oduzet paralelni spisak birača“.

„Reagovanjem kontrolora sprečeno je dalje sprovođenje ove prakse, a oduzimanje paralelnih evidencija pokazuje da postoje konkretni pokušaji kontrole izborne volje građana“, ocenio je pokret.

„U pojedinim mestima, poput Knjaževca, prijavljeno je i organizovano dovoženje birača, što može ukazivati na koordinisano glasanje pod kontrolom“, konstatovala je posmatračka misija pokreta Kreni-promeni, uz napomenu da „ponavljanje sličnih nepravilnosti u različitim sredinama ukazuje na sistemski problem“.

Kula: Građani prijavljuju policiji sumnje u kupovinu glasova

Građani su od jutros na lokalnim izborima u Kuli na više mesta prijavili potencijalnu kupovinu glasova, javlja reporter Bete sa lica mesta.

Policija je ušla u kafić „Padrino“ u Kuli, gde su građani prijavili sumnju da se u njemu odvija kupovina glasova.

Posmatrači u Crvenki kazali su novinarima da su otkrili mesto gde „naprednjaci“ kupuju glasove i dodali da su zahtevali od policije da ih procesuira.

Prijavili su sumnju na kupovinu glasova i u mestu Kruščić u opštini Kula.

Jutros su u Kuli primećene i grupe ljudi sa bedževima sa ćiriličnim slovom „Ć“ koje obilaze biračka mesta.

Ispred lokala „NUSS“ u Kuli došlo je do verbalnog sukoba između dve grupe ljudi, nakon što su građani negodovali zbog okupljanja pristalica SNS-a u tom lokalu koji je blizu glasačkog mesta.

Građani su naveli da su u pitanju ljudi koji nisu iz opštine Kula.

Na više lokacija u Kuli od jutros je primećeno veće prisustvo policije sa policijskim maricama.

Studenti u blokadi: Napadnuta dva člana mobilnog tima u Boru, zbog povrede moraju na ušivanje rana

Studenti u blokadi saopštili su da su danas u Boru, u blizini PIO fonda, napadnuti članovi mobilnog tima biber sprejem u prisustvu policije.

„Uprkos naređenju policijskog službenika napadačima da sačekaju dolazak policijske ekipe batinaši su napali dva člana mobilnog tima“, koji su zadobili povrede glave „koje zahtevaju hitno ušivanje“, navedeno je na društvenoj mreži X.

Takođe je navedeno da ih „policija tako krvave drži na klupi na mestu napada dok napadači stoje u neposrednoj blizini“.

Uz tu objavu je okačen i video snimak.



Pratite Krstaricu na www.krstarica.com