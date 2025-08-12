Incidenti u Vrbasu i Bačkoj Palanci, pirotehnička sredstva i flaše bacani na demonstrante

Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) večeras su u Vrbasu i Bačkoj Palanci bacali pirotehnička sredstva, flaše i jaja na demonstrante koji su se okupili na protestima u tim mestima.

Kako je preneo portal N1, naprednjaci su u oba mesta organizovali „kontraskupove“, a petarde, flaše i jaja poletele su ka demonstrantima, kako su naveli, u isto vreme.

Među demonstratima je u tim incidentima bilo povređenih, navodi portal, što od pirotehnike, što od flaša, kamenja i cigli koje su letele ka njima.

Policija koja razdvaja građane i pristalice SNS u Bačkoj Palanci nije reagovala, dok je u Vrbasu došlo do intervencije policije zato što je došlo do fizičkog kontakta pripadnika dva skupa, kada je probijena blokada.

U Bačkoj Palanci, kordoni policije razdvajali su građane koji su organizovali skup podrške napadnutom sugrađaninu i skup koji je najavio predsednik opštine.

Oni su se praktično nalazili između dva skupa, sa jedne strane pristalica SNS, a sa druge strane mladića čija su lica bila prekrivena maskama i koji su, kako navodi taj portal, organizovano stigli.

Građani su, nakon incidenata, objavili da je protest u Bačkoj Palanci završen, i pozvali na novo okupljanje sutra u mestu Pivnice, u znak podrške direktoru kome, kako navode, prete otkazom zbog podrške studentima.

Incident u Vrbasu, kako navodi N1, počeo je kada su dvojica mladića prošli policijski kordon i prišli građanima i studentima, a kada su policajci došli da ih pomere, počele su da lete flaše i drugi predmeti, iako su među okupljenima na protestu bili i ljudi sa decom.

Taj protest počeo je u 20 časova – okupljeni naprednjaci ispred prostorija SNS-a skandirali su pogrdno građanima, a okupljeni su uzvraćali skandiranjem naprednjacima.

(Beta)

