Indija i Kina poboljšavaju odnose posle zahlađenja sa SAD

Premijer Indije Narendra Modi je danas u Nju Delhiju primio ministra spoljnih poslova Kine Vang Jija i pozdravio „stabilan napredak“ postignut u poboljšanju odnosa te dve azijske sile posle višegodišnje zategnutosti.

Modi je u saopštenju istakao „uzajamno poštovanje interesa“, a Ministarstvo spoljnih poslova Kine saopštilo da su dve države na „stabilnom putu razvoja“ i da bi trebalo da „veruju jedna drugoj i podržavaju jedna drugu“.

Vang je stigao u Indiju u ponedeljak i sastao se sa ministrom spoljnih poslova Subrahmanjamom Džaišankarom i sa savetnikom za nacionalnu bezbednost Adžitom Dovalom i razgovarao o sporu oko granice na Himalajima.

Ministarstvo spoljnih poslova Indije saopštilo je da je na sastanku razgovarano o „deeskalaciji, razgraničenju i ostalim graničnim pitanjima“.

Odnosi su se pogoršali 2020. godine posle sukoba duž granice u himalajskom regionu Ladak, najgoreg u poslednjih nekoliko decenija. Poginulo je 20 indijskih i četiri kineska vojnika što je zamrznulo odnose, militarizovalo granicu i uticalo na trgovinu, diplomatiju i vazdušni saobraćaj.

„Sukobi koje smo doživeli u proteklih nekoliko godina nisu bili u interesu naroda naše dve zemlje. Ohrabreni smo što vidimo da je stabilnost sada vraćena na granicama“, rekao je Vang u ponedeljak.

Prošle godine Indija i Kina su se složile o sporazumu o graničnim patrolama i povukle vojsku iz nekih pograničnih područja.

Poslednjih meseci su povećale razmenu zvaničnih poseta i razgovarale o ublažavanju nekih trgovinskih ograničenja, kretanju građana i vizama za poslovne ljude. U junu je Peking dozvolio hodočasnicima iz Indije da posete sveta mesta u Tibetu. Obe strane rade na obnavljanju direktnih letova.

Prošle nedelje je portparol Ministarstva spoljnih poslova Indije Randhir Džaisval rekao da se s Kinom pregovara o ponovnom pokretanju trgovine preko tri granična prelaza.

Obnavljanje odnosa Indije i Kine poklapa se sa trvenjem između Nju Delhija i Vašingtona pošto je predsednik SAD Donald Tramp uveo visoke carine Indiji, dugogodišnjem savezniku smatrnkom za protivtežom uticaju Kine u Aziji.

Vašington je uveo carinu od 50 odsto na indijsku robu što uključuje kaznu od 25 odsto zbog kupovine ruske sirove nafte. Carine stupaju na snagu 27. avgusta. Indija nije popustila, već je potpisala sporazume s Rusijom radi produbljivanja ekonomske saradnje.

Otopljenje odnosa Pekinga i Nju Delhija počelo je oktobra 2024, kada su se Modi i predsednik Kine Si Đinping sastali na samitu zemalja u razvoju u Rusiji. To je bio prvi put da su razgovarali od 2019. godine.

Modi bi trebalo da se sastane sa Sijem kada krajem ovog meseca bude posetio Kinu prvi put za sedam godina. On će učestvovati na samitu Šangajske organizacije za saradnju – regionalne grupe koju su formirale Kina, Rusija i druge zemlje kako bi se suprotstavile uticaju SAD u Aziji.

(Beta)

