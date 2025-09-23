Indonezija spremna da pošalje trupe u slučaju formiranja međunarodnih snaga za Pojas Gaze

Indonežanski predsednik Prabovo Subijanto izjavio je večeras u UN-u da će njegova zemlja biti spremna da pošalje trupe koje će učestvovati u eventualnim međunarodnim snagama u Pojasu Gaze posle prekida vatre.

„Ne smemo ćutati dok su Palestinci lišeni pravde i legitimiteta u ovoj prostoriji“, rekao je Subijanto u govoru na godišnjem zasedanju u Generalnoj skupštini UN, gde Palestinci imaju samo status posmatrača, iako više od 150 zemalja sada bilateralno priznaje državu Palestinu.

„Moramo podržati sve, jake i slabe“, dodao je predsednik Indonezije.

Prema njegovim rečima, Indonezija daje jedan od najvećih doprinosa mirovnim snagama UN.

„Verujemo u UN i nastavićemo da služimo gde god je miru potreban čuvar, ne samo rečima, već i trupama na terenu“, dodao je Subijanto.

Prema njegovim rečima, ako i kada Savet bezbednosti UN i Generalsna Skupština odluče, Indonezija je spremna da rasporedi 20.000 ili više svojih „sinova i kćeri kako bi pomogli u održavanju mira u Pojasu Gazi, ili negde drugde, u Ukrajini, Sudanu, Libiji, svuda“.

U cilju prekida vatre u Gazi, „Njujorška deklaracija“, koju su pripremile Francuska i Saudijska Arabija, a nedavno usvojila ogromna većina Generalne skupštine UN, predviđa raspoređivanje pod pokroviteljstvom UN „privremene međunarodne stabilizacione misije“ u Pojasu Gae kako bi se pružile „bezbednosne garancije Palestini i Izraelu“.

(Beta)

