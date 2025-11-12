Infrastruktura železnica: Pokušaj krađe kablova ugrožava bezbednost saobraćaja, sumnja u diverziju

U železničkoj stanici Naumovićevo tokom prethodne noći nepoznata lica presekla su i pokušala krađu kablova sa obe strane pruge na ulasku u stanično područje, što je izazvalo kvar na signalnim uređajima na tom delu brze pruge Beograd-Subotica, saopštila je danas infrastruktura železnica Srbije i ukazala da sumnja da se radi o diverziji sa ciljem uništavanja železničke infrastrukture.

Krađom kablova ugrožena je bezbednost železničkog saobraćaja, vozova i putnika na čitavoj brzoj pruzi između Beograda i Subotice, a posebno na delu pruge kod Naumovićeva gde vozovi saobraćaju brzinom od 200 kilometara na sat, a prema prvim procenama, vozovi na brzoj pruzi kasniće prosečno oko pet, šest minuta.

Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja, tokom noći su preduzete potrebne mere sa ciljem očuvanja bezbednog saobraćaja vozova, navodi se u saopštenju.

Dežurne ekipe Infrastrukture železnica Srbije su na terenu i rade na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi saobraćaj između Beograda i Subotice što pre bio normalizovan.

To je drugi put u proteklih mesec i po dana da je na brzoj pruzi pokušana krađa kablova. Sredinom septembra između Stare Pazove i Nove Pazove bili su uništeni optički kablovi, što je prouzrokovalo neispravnost optičkog linka za rad uređaja između Beograda i Inđije.

Infrastruktura železnice Srbije upozorava da se ovakvim pokušajima krađa, posebno na brzoj pruzi gde je reč o savremenim tehnologijama i brzinama vozova od 200 kilomeara na sat, direktno ugrožava bezbednost i redovitost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina.

„Imajući u vidu da se ovakvi događaji na brzoj pruzi ponavljaju, Infrastruktura železnica Srbije izražava zabrinutost da nije u pitanju samo krađa kablova, već namerna i sračunata diverzija sa ciljem da se ošteti železnička infrastruktura između Beograda i Subotica, bez obzira na moguće katastrofalne posledice. Ovakve krađe nisu samo usmerene protiv savremene brze pruge i železnice po najvišim međunarodnim standardima, već i protiv svih građana naše zemlje i Srbije“, navodi se u saopštenju.

Infrastruktura železnice Srbije veruje da će državni organi reagovati brzo i efikasno, a kradljivci biti kažnjeni kako zaslužuju.

Krađe delova elektrotehničke i građevinske železničke infrastrukture dešavaju se ne samo na brzoj pruzi, već i na drugim, posebno elektrificiranim prugama, kao što su Beograd – Bar, Beograd – Šid ili Beograd – Niš, a direktne i indirektne štete na godišnjem nivou iznose desetak miliona evra, što utiče na redovitost i saobraćaj vozova.

(Beta)

