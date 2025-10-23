Infrastrukture železnice: Podvožnjak u Subotici bezbedan, naprsline nisu na nosećoj konstrukciji

Preduzeće „Infrastrukture železnice Srbije“ saopštilo je danas, povodom fotografija naprslina na betonskom delu podvožnjaka u Ulici Maksima Gorkog u Subotici, koji je izgrađen u okviru projekta brze pruge Novi Sad-Subotica, da je taj podvožnjak potpuno bezbedan za drumski saobraćaj i pešake.

To preduzeće je u saopštenju navelo da se te naprsline, koje su fotografisali pojedini građani i mediji, pojavile na „ivičnim vencima objekta, koji nisu noseći elementi konstrukcije“.

„Noseće konstrukcije nisu oštećene i navedene prsline nisu konstrukcijske prirode. Te prsline nije izazvalo bilo kakvo oštećenje objekta, već su se one pojavile tokom redovnih radova na izradi dilatacije na podvožnjaku, koji se izvode u skladu sa pravilima struke i pod stručnim nadzorom projektanata i nadzornih organa“, tvrde iz „Infrastrukture železnice“.

Kako su dodali, prošle nedelje isti radovi izvedeni su na prvom uglu tog podvožnjaka, juče su završeni radovi na izradi druge dilatacije na tom objektu, a danas su isti radovi izvedeni i na trećem uglu podvožnjaka, dok će u narednim danima, isti radovi biće izvedeni i na poslednjem, četvrtom uglu.

„Podvožnjak je bezbedan za saobraćaj i radi potpuno normalno, pa nema razloga za bilo kakvo uznemiravanje javnosti. Železnički saobraćaj na brzoj pruzi između Beograda i Subotice funkcioniše bezbedno i redovno“, dodaje se u saopštenju.

Naveli su da su podvožnjak i lokaciju obišli gradski inspektori iz Subotice, kao i predstavnici izvođača radova i nadzornog organa, kao i da „nije bilo nikakvih primedbi na izvođenje navedenih radova“.

„Ovakvi radovi predstavljaju uobičajenu praksu redovnog održavanja objekata u zoni odgovornosti krajnjeg korisnika infrastrukture. Tokom radova na objektu nije planirano nikakvo ograničenje u funkcionisanju saobraćaja, osim u uskoj zoni izvođenja radova“, piše u saopštenju.

Ispitivanje podvožnjaka probnim opterećenjem, kako su naveli, obavljeno je 28. jula ove godine, a ispitivanje je obavila kompanija akreditovana za tu vrstu radova.

„Ispitivanja su pokazala da objekat ispunjava sve zahtevane uslove. Iz tog razloga nisu planirana nikakva dodatna ispitivanja stabilnosti i nosivosti podvožnjaka. Bezbednost građana, drumskog i železničkog saobraćaja na ovom delu brze pruge nije ugrožena i nema nikakvih razloga za uznemirenost u javnosti“, naveli su iz tog preduzeća.

(Beta)

